Reconocido funcionario de turismo muere a causa de cáncer

El funcionario de turismo de Filadelfia y defensor de la comunidad LGBTQ, Jeff Guaracino, cuyas creativas campañas publicitarias ayudaron a atraer a diversos grupos de visitantes a la ciudad, falleció a los 48 años.

Guaracino, director ejecutivo de Visit Philadelphia, ayudó a lanzar una serie de eslóganes turísticos llamativos como "Philly’s more fun when you sleep over (Filadelfia es más divertida cuando te quedas a dormir)”.

Murió el martes de cáncer, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

Guaracino fue autor de dos libros sobre marketing de viajes gay.

"Filadelfia ya era amigable con los homosexuales", dijo. "Filadelfia ha tenido una reputación desde el principio de que todos son bienvenidos".

El alcalde Jim Kenney, en un comunicado el miércoles, dijo que Guaracino dejó una "marca indeleble" en Filadelfia.

“Un campeón feroz y promotor de su ciudad natal, Jeff también fue un orgulloso defensor de la comunidad LGBTQ. Con su energía característica, su encanto carismático y su ingenio interminable, ayudó a hacer de Filadelfia la ciudad acogedora y el destino que se enorgullece de ser hoy", dijo Kenney.

Guaracino había dirigido la agencia de turismo desde 2018, habiendo trabajado anteriormente en su equipo de comunicaciones y dirigido Wawa Welcome America Inc., que dirige las celebraciones del cuatro de julio en la ciudad. También dirigió Atlantic City Alliance después de que la súper tormenta Sandy azotara la costa de Nueva Jersey en 2012.