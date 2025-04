Recuperan en NJ el auto robado de A.J. Brown, estrella de los Eagles

El vehículo robado al receptor estrella de los Philadelphia Eagles, A.J. Brown, fue recuperado este lunes por la tarde por la Policía del Condado de Camden, según confirmó un portavoz del departamento.

Brown, quien reside en el sur de Nueva Jersey, utilizó sus redes sociales durante la mañana del lunes 21 de abril para hacer un inusual llamado al responsable del robo. A través de sus cuentas en Instagram Stories y X (anteriormente Twitter), ofreció un trato directo:

"A quien robó mi auto anoche, haré un trato contigo… Devuelve el auto y no presentaré cargos, o si te encuentro hoy, será lo que tenga que ser. Tú decides", escribió Brown en X.

En un tono entre la frustración y la ironía, el jugador también comentó en Instagram: "Vamos, hombre, me robaste el carro anoche. Llegaste a las 3:42 a. m. y ya te lo habías llevado a las 3:45. Eres rápido, hermano… pero te voy a mostrar qué tan rápido soy yo".

Pese a su llamado a "Philly", el Departamento de Policía de Filadelfia confirmó que el robo no ocurrió en la ciudad. Tampoco se especificó públicamente el modelo del vehículo ni la ubicación exacta del incidente. Según un reportaje de SJMag, Brown vive en algún lugar del sur de Nueva Jersey.

Para el mediodía del lunes, las publicaciones del jugador habían sido eliminadas de sus redes sociales. No obstante, alrededor de las 3:40 p. m., el periodista John Clark de nuestra cadena hermana NBC10, informó que el vehículo había sido recuperado y que Brown ya había sido notificado por las autoridades de Camden.

AJ Brown says his stolen car has been recovered. AJ posted this on Instagram saying that he was trying to get his workout in at the Eagles Novacare complex. Police have notified him they found his stolen car. The Eagles started offseason workouts today. pic.twitter.com/aTnYy9dJyO