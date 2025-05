Truenan ante propuesta millonaria de reducción de carriles en Castor Avenue

Un tramo de Castor Avenue en el corazón del noreste de Filadelfia podría se impactado por mejores como parte del programa Vision Cero de la ciudad.

Se trata de proveer, según el cabildo, mayor seguridad a un costo de $25 millones durante dos años de construcción. Los cambios serían desde Oxford Circle hasta Cottman Avenue.

La idea es reducir los dos carriles de tránsito a uno en ambas direcciones, utilizar el carril central para virajes o giros, crear una barrera elevada para proteger carriles de bicicletas y pasajeros de SEPTA.

Robert Rudnitsky, de Take Back Your Neighborhood, aseguró que la propuesta afectaría tanto a comerciantes como clientes que frecuentan la transitada vía. “Te parece que esto no funciona. Los autos transitan bien. Hablan de estadísticas de seguridad, cinco muertes en cinco años, pero veamos que sucedió en el Roosevelt Boulevard en cinco minutos”, recalcó.

Wanderson Abreu, barbero de la zona, dijo a TELEMUNDO 62 que “no va a haber estacionamiento cuando la gente quiera ir a recortarse o a alguna bodega”. Explicó que los negocios se van a ver afectados porque va a haber menos fluido de vehículos y se va a hacer muy dificultoso”.

Adalton Abreu, comerciante de productos brasileros, agregó que “la gente no va a querer parar por aquí y vamos a tener que mudar los business para potro lado”. El propietario sostuvo que “no es una buena idea esta construcción. Si quieren pintar la calle y ponerla bonita bien, pero la construcción se va a tomar mucho tiempo y se va a gastar dinero perjudicando a los comercios”.

El consenso entre los dueños de negocios fue el mismo, no están de acuerdo con las mejoras propuestas por el Departamento de Transportación de Filadelfia.

Para los interesados se llevará a cabo una reunión comunitaria el miércoles 14 de mayo 2025 a las 4:00 p.m. en Northeast High School para discutir el tema.

