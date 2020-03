Refuerce medidas de protección al estar expuesto al coronavirus

Durante la crisis del coronavirus, las personas deben aumentar sus medidas de precaución cuando cumplen con sus actividades del día a día, y que requieren salir del encierro, para así evitar el contagio.

Entre las actividades más frecuentes que se realizan al salir de casa, y que más exponen a la enfermedad, se encuentran echar gasolina al auto, ir al cajero automático y usar el carrito y la canasta de compras.

“Este virus, el COVID-19, se transmite a través de los droplets, que son gotitas de saliva”, dijo la enfermera Ana Vargas, a Telemundo 62. “Si usted estornuda y se cubre con la mano, todos los droplets, todas las gotitas de saliva van a quedar en su mano y de ahí van por donde tú vayas tocando”.

Es por eso que se recomienda la protección de las manos antes de tocar áreas de acceso público como manijas de puertas, cajeros automáticos y carritos de supermercado o, de igual forma, limpiarlos con toallas desinfectantes antes de utilizarlos.

“Tan pronto usted llega al supermercado, debe tratar de no tocar el carro con sus manos. Si puede, debe usar guantes, o utilizar parte de su sweater, una camisa… lo importante es poner una barrera entre usted y el carro”, dijo Vargas.

Entre otras recomendaciones se encuentra el uso del gel antibacterial, antes de tocar alguna superficie antes para evitar esparcir nuestros gérmenes, y después, para eliminar cualquiera que otra persona haya dejado en la superficie.

De no contar con gel antibacterial, se recomienda el alcohol líquido o el agua y jabón.

El uso de elementos de protección médica, como guantes y mascarillas, también deben hacerse de forma correcta, especialmente en lugares como el supermercado.

“Si sites no tiene síntomas, no tiene la necesidad de usar la mascarilla. Lo mismo los guantes. Si los van a utilizar adecuadamente, perfecto, pero si no, están haciendo lo mismo”, señaló.

La recomendación es que, si usa guantes, evite tocarse la cara cuando los tiene puestos, y desecharlos luego de tocar una superficie que haya estado expuesta al virus.

Los expertos dicen que la mejor protección sigue siendo quedarse en casa y lavarse las manos constantemente con agua y jabón.