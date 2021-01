Refuerzan seguridad en el Capitolio de Harrisburg

La Policía que custodia el Capitolio de Pensilvania está trabajando para ser más visible y ha estado coordinando planes con otras agencias para asegurar el edificio desde que una turba violenta irrumpió y ocupó el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada, dijo el lunes un portavoz del Departamento de Servicios Generales.

Troy Thompson, en representación de la agencia estatal que supervisa la Policía del Capitolio, dijo que los esfuerzos para garantizar la seguridad de quienes trabajan en el edificio y la protección del complejo comenzaron después de los disturbios del miércoles que siguieron a un discurso del presidente Donald Trump.

“La Policía del Capitolio de Pensilvania está mejorando su presencia visible y continuará colaborando con otras entidades encargadas de hacer cumplir la ley”, dijo Thompson, y señaló que el edificio está cerrado a todos los visitantes debido a la pandemia.

En cuanto a la posibilidad de reuniones masivas en el Capitolio en los próximos días o semanas, Thompson dijo que nadie se ha puesto en contacto con la agencia con respecto a un permiso.

Por lo general, las personas pueden reunirse fuera del edificio sin un permiso, pero no pueden usar el espacio para el que otro grupo ya recibió un permiso, dijo Thompson. Todas las reuniones permitidas se publican en el sitio web de Servicios generales.

El presidente ‘pro tempore’ del Senado, Jake Corman, dijo el lunes que se ha mantenido en contacto en los últimos días con la fuerza de seguridad del Senado y que espera reunirse en persona con ellos el martes.

“La Policía del Capitolio, obviamente, protege el edificio”, dijo Corman. “Tenemos seguridad en el Senado, que yo superviso. Y nos hemos puesto en contacto con nuestro jefe de seguridad en el Senado”.

Dijo que la Policía del Capitolio puede solicitar recursos adicionales si es necesario.

“Hasta ahora, no han solicitado ningún recurso nuevo”, dijo Corman.

El portavoz de la Policía estatal, Ryan Tarkowski, dijo que su agencia ha estado trabajando con la agencia de manejo de emergencias del estado y la Policía del Capitolio "y ayudará con el personal y otros recursos según sea necesario en caso de disturbios civiles".

Dijo que la planificación incluye soldados estacionados en Harrisburg, personal en la sede, la Oficina de Emergencias y Operaciones Especiales y el Centro de Inteligencia Criminal de Pensilvania.

"Estamos seguros de que PSP cuenta con los recursos necesarios para proteger a los habitantes de Pensilvania contra las amenazas y para trabajar con todos los niveles de aplicación de la ley para mantener a Pensilvania segura", dijo Tarkowski en un comunicado.

Los líderes republicanos de ambas cámaras legislativas dijeron el lunes que no tenían conocimiento de que ningún empleado legislativo o legislador estatal en funciones, excepto el senador Doug Mastriano, republicano por Franklin, estuviera en la escena del ataque al Capitolio en Washington la semana pasada.

Corman y el líder de la mayoría del Senado, Kim Ward, republicano por Westmoreland, han dicho que el relato de Mastriano sobre sus acciones en Washington no justifica la acción de la cámara.

Mastriano emitió un comunicado el miércoles por la noche diciendo que no ingresó al Capitolio ni traspasó las líneas policiales, y se fue con su esposa cuando se dio cuenta de que no había paz. Los demócratas del Senado han dicho que Mastriano debería renunciar.

“El senador Mastriano dijo que no ingresó al Capitolio ni incitó a la violencia mientras ejercía su derecho constitucionalmente protegido de la Primera Enmienda la semana pasada, por lo que no se han presentado cargos en su contra”, dijo Ward en un correo electrónico el lunes. “Avíseme si me equivoco”.

El portavoz republicano de la Cámara, Jason Gottesman, dijo que los miembros y empleados están sujetos a las reglas de la Cámara y que "todos están sujetos a la ley y hay investigaciones penales estatales y federales en curso sobre los eventos de la semana de la ley".