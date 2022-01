Refugio en Filadelfia alberga a pacientes de COVID e inmigrantes durante el frío

Cuando hace frío, las personas desprotegidas tales como adultos mayores o desamparados, usualmente son los más afectados.

Existe un refugio en Filadelfia, el Sunday Breakfast Rescue Mission, en el que cobijan a todo el que quiera salir de las calles para calentarse, comer y pernoctar. Tienen cupo para cientos de personas.

“Esto es lo más bello que Dios ha creado”, dijo Armando Pérez, un voluntario cubano encargado de las labores de limpieza y quien conoce qué es lo que es estar en la calle sin un sitio a dónde ir. “Esta es una satisfacción para los pobres. Aquí recogemos a todos los pobres que hay allá afuera”.

El hispano lleva tres años como residente voluntario del refugio.

En el recorrido también nos topamos con un hondureño, quien lleva un año en el lugar, por no tener a dónde ir. Por seguridad solicitó no ser identificado. “Yo vengo de otro país y no tenía donde habitar. Aquí todo es muy bueno, los que nos atienden, los dormitorios, todo perfecto”, agregó. “Es muy importante porque afuera está muy frío no y con esto del COVID no es muy bueno para las personas estar afuera, es importante tener un techo, dónde comer y todo eso”.

Según Jeremy Montgomery, director de Sunday Breakfast, la ayuda que dormitorios específicos cuando la ciudad entra en código de emergencia por bajas temperaturas, este año por los contagios de COVID las cosas cambiaron y de 260 camas disponibles bajaron a 100. “Tratar de escoger entre proteger a las personas del frío o del COVID es un reto”.

Los afectados con la infección son aislados al segundo nivel de la instalación y solo hay 24 espacios disponibles. Este es el único establecimiento que le permite la entrada a personas positivas al coronavirus.