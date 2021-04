Regresa a corte presunto asesino en serie en dos en dos estados

Un hombre de Nueva Jersey, que enfrenta cargos de asesinato en dos estados, hizo una breve comparecencia ante el tribunal el jueves tras haber estado encarcelado a la espera de una posible acusación.

Sean Lannon compareció por videoconferencia ante un juez en el condado de Gloucester, Nueva Jersey, donde fue acusado el mes pasado de asesinato por la muerte a golpes de Michael Dabkowski. En una declaración jurada se alega que Lannon irrumpió en la casa de Dabkowski, de 66 años, y lo golpeó hasta matarlo con un martillo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Lannon dijo a los investigadores que Dabkowski había abusado sexualmente de él cuando era niño y que había ido a la casa para recuperar fotos sexualmente explícitas. Los fiscales estaban investigando esa afirmación.

El individuo también fue acusado de asesinato en Nuevo México por el asesinato de su ex esposa y dos de sus amigos cuyos cuerpos descompuestos fueron encontrados en una camioneta estacionada en un aeropuerto de Albuquerque. La Policía dijo que los tres fueron desmembrados y sus restos metidos en contenedores de plástico.

Lannon es sospechoso de la muerte de una cuarta persona que también fue encontrada muerta en el camión, pero no ha sido acusado.

Los cuerpos de Jennifer Lannon, Jesten Mata, Matthew Miller y Randal Apostalon fueron encontrados a principios de marzo. Dabkowski fue asesinado el 8 de marzo y su cuerpo fue descubierto en su casa en East Greenwich, Nueva Jersey, a unas 20 millas al sur de Filadelfia, por agentes que realizaban un control de bienestar, según la oficina del fiscal del condado de Gloucester. Las autoridades arrestaron a Lannon en St. Louis el 10 de marzo.

La comparecencia ante el tribunal del jueves en Nueva Jersey fue de naturaleza procesal ya que Lannon no ha sido acusado por un gran jurado y no se declaró culpable. Su abogado, Ronald Appleby, no hizo comentarios después del procedimiento.

Durante una comparecencia ante el tribunal en Nueva Jersey el mes pasado, un fiscal dijo que Lannon le había dicho a un familiar que había matado a un total de 16 personas. Los investigadores no han fundamentado públicamente esas afirmaciones.