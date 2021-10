Regresa el espectáculo de luces navideñas de Macy’s

Una de las tradiciones navideñas más queridas e icónicas de la región de Filadelfia volverá a iluminar la temporada navideña de 2021 en Center City, pero solo podrá ver el espectáculo una vez al día.

Macy's anunció esta semana el regreso del espectáculo de luces navideñas gratuito y de Dickens 'Village a la antigua ubicación de Wannamaker en 1300 Market Street (frente al ayuntamiento).

Tanto el espectáculo de luces musicales, que se remonta a 1956, como la exhibición animada con el tema "Cuento de Navidad", que se remonta a la década de 1980, han deleitado a niños de todas las edades durante décadas. La pandemia COVID-19 obligó a que ambos eventos no se llevaran a cabo en persona en 2020 y este año visitar a su familia será diferente de lo que recuerda.

El mayor cambio en el espectáculo de luces tradicionalmente expresado por la legendaria actriz Julie Andrews y que presenta "El cascanueces" y "Frosty the Snowman" respaldados por los sonidos del mundialmente famoso Wanamaker Organ en el Grand Court de los grandes almacenes es que, en lugar de múltiples presentaciones al día, solo se llevará a cabo una vez al día.

El espectáculo de luces, con alrededor de 100,000 luces LED entre los personajes en la pared y el enorme árbol de Navidad, comienza el miércoles uno de diciembre y se extiende hasta fin de año con proyecciones diarias, excepto el día de Navidad.

"Para desalentar el hacinamiento continuo", el espectáculo de luces solo se realizará una vez al día, a las 10:30 a.m., desde el uno de diciembre hasta la víspera de Navidad, y a las 11:30 a.m. del 26 al 31 de diciembre, dijo Macy's. No necesitará boletos para asistir y los organizadores dijeron que los horarios están sujetos a cambios.

No está claro cuántas personas podrán ver cada programa diario.

Para las personas que no quieran entrar en la tienda o no hacer el viaje a la ciudad, pueden ver el espectáculo de luces en línea en el sitio web de Macy's Santaland.

Cómo conseguir entradas para Macy's Dickens' Village

Una tradición navideña gratuita que definitivamente requerirá un boleto de admisión es Dickens 'Village, que se ejecuta en persona desde el viernes 26 de noviembre hasta el viernes 31 de diciembre.

"Macy's Dickens' Village llevará a los visitantes a través de selecciones exhibiciones animadas que cuentan la historia del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens", dijo Macy's.

Las personas deben reservar los boletos con cinco días de anticipación en el sitio de Santaland. Los boletos saldrán a la venta para el día de apertura el lunes 22 de noviembre y estarán abiertos a las 5:30 a.m. cada mañana en adelante.

Los organizadores no dijeron cuántas personas se permitirán cada día en el "Village".

Regreso de las ventanas navideñas de Macy's

Una tradición que sigue siendo casi la misma es la ventana que mira desde la acera fuera de la tienda.

"Como la primera tienda departamental en presentar escaparates navideños, Macy's ha creado un destino en sus escaparates, dando vida al espíritu de la temporada de forma animada", dijo Macy's.

Las ventanas navideñas de Macy's estarán en exhibición del 26 de noviembre al 31 de diciembre.

Luces navideñas y Dilworth Park

Los visitantes de Macy's pueden cruzar la calle hasta el ayuntamiento de Filadelfia para el mercado navideño Made in Philadelphia (que se realiza todos los días desde el 20 de noviembre de 2021 hasta el uno de enero de 2022) con artesanos y productos hechos a mano fuera del ayuntamiento y el espectáculo de luces Deck the Hall. (en horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. de domingo a jueves, y de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. los fines de semana del 22 de noviembre al día de Año Nuevo) en la fachada oeste del Ayuntamiento.

La primera fiesta anual espectacular de Tinseltown en Oaks

¿No te apetecen las tradiciones navideñas de Macy's o no quieres venir al centro de la ciudad? Este año comienza una nueva tradición navideña en el condado de Montgomery.

"Tinseltown Holiday Spectacular presentado por Dietz & Watson traerá la magia de la temporada navideña al área metropolitana de Filadelfia a través de un evento único e inmersivo en el que los huéspedes pueden pasear por un paraíso invernal de luces, hacer sus compras navideñas, cenar y disfrutar de bebidas festivas (incluidas bebidas para adultos como Spiked Warm Cider y Christmapolitans), patinar sobre una superficie de hielo sintético y mucho más. Tinseltown se extenderá desde el Black Friday (26 de noviembre) hasta el dos de enero", dijeron los organizadores.

El evento, respaldado por Comcast Spectacor, afirma contar con 1,2 millones de bombillas.

Puede comprar boletos ($13.99 para niños de 5 a 13 años, $19.99 para adultos) para el "Espectacular" haciendo clic aquí. Los niños menores de cinco años entran gratis.