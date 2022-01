Reina el miedo: exigen acción y cambio ante matanza de jovencita hispana

Una hispana, de 19 años, fue ultimada a balazos en el interior de la vivienda familiar, frente a sus allegados, y hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos.

El hecho tuvo lugar el pasado jueves 13 de enero 2022 en la cuadra 200 de West Glenwood Avenue pasadas las 9:45 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Al parecer la jovencita estaba en la casa celebrando su cumpleaños y esperando para entrar a su turno de trabajo más entrada la noche cuando surgieron los disparos.

“De momento oímos disparos. Fuimos a la ventana de enfrente a ver lo que estaba pasando con el vecino y nos dijo que le dispararon a la nieta. Y de momento vinieron un montón de policías y no se sabe lo que pasó ahí”, relató la vecina de la familia afectada, una dama quien reside en ese vecindario de Filadelfia hace 15 años y hasta la fecha aseguró que “nunca había vivido algo así’.

Los afectados se mudaron de la estructura, desde el suceso mortal, y se desconoce su paradero. Por seguridad no fueron identificados, pero la víctima fue nombrada Ramonita Justino. En el incidente el primo de la víctima también resultó herido, pero se recupera de las lesiones.

“Era una buena muchacha. Ella saludaba a uno. Es triste, porque es una nena de 19 años y que le haya pasado eso. Esto está cada día más malo. Para decirte la verdad sí tengo miedo, como eso pasó, tengo miedo bajar a cierta hora y pensar que alguien me va a hacer lo mismo, da miedo”, relató la vecina.

La Policía dijo que está investigando el incidente y que todavía no cuenta con sospechoso alguno.

En lo que va del 2022 se han registrado en Filadelfia 22 homicidios lo que representa un incremento del 5% al año anterior.

“Esto está bien malo si, por eso es que me da miedo salir. Yo salgo y me devuelvo rápido, porque están las cosas malas aquí”, destacó José Cruz, residente de Filadelfia.

Otro de los vecinos dijo de forma anónima que “los muchachos hoy en día no quieren estudiar, no quieren hacer nada, entonces a veces pienso en lugar de meter a estos muchachos presos por qué no los cogen y los mandan al ejército. No les dañan el récord y los ponen a que hagan algo y aprendan algo. A que salgan hombres de ahí, porque ya no hay disciplina”.

Una mujer, de 23 años y su primo resultaron heridos de bala en Filadelfia tras una balacera generada en la vivienda familiar.