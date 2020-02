Reina la Incertidumbre entre familiares de la pequeña Dulce María

A cinco meses de la desaparición de la pequeña Dulce María Alavez, de cinco años, surgen más preguntas que respuestas.

Su madre, Noema Alavez, se mantiene en un estado de ‘shock’, en el que se le ve ensimismada y triste incluso estando en avanzado estado de gestación.

Sin embargo, tiene esperanzas de dar con la menor extraviada el pasado 16 de septiembre en el City Park de Bridgeton, Nueva Jersey.

“Ahora no sé, no sé cómo sentirme después de todo esto. La verdad no sé, me confunde mucho, no sé si creerlo o no”, dijo de primera instancia Alavez quien por su corta edad o desconocimiento explicó que “no entiendo cómo es que las autoridades hacen su trabajo”.

Y es que tanto ella como su madre, Norma Pérez, se comunican un día sí y otro no con las autoridades locales, específicamente con el detective Martínez, para saber en que ha quedado la búsqueda, pero aseguró que o no le contestan o le dicen que “nos llaman cuando sepan algo”.

Allegados a la familia consideran que todo tiene que ver con el estatus migratorio de todos ellos y el miedo latente en la comunidad hispana del sector. “Creo que como la niña viene de una familia que no tiene papeles y no son de aquí no le prestan la atención necesaria. He visto bastantes publicaciones en Facebook que dicen ‘depórtenlos a todos’ que no tiene nada que ver aquí”, destacó Jackie Rodríguez, amiga y activista.

Rodríguez dijo además que en víspera de la muerte de Kobe Bryant funcionarios de la ciudad pusieron luces moradas en la alcaldía y áreas limítrofes en memoria del jugador, lo que causó conmoción entre los allegados a Dulce María porque en su proceso nada como eso se hizo.

Un ex agente del FBI aseguró a TELEMUNDO 62 que la radicación del Alerta Amber por la niña tuvo que haberse emitido antes porque según las estadísticas, si en efecto fue un rapto, mientras más tiempo pase más lejos o fuera del radar está el presunto perpetrador.

Las autoridades por su parte insisten en que la búsqueda esta activa y que al menor es prioridad para el FBI. De hecho, se mantiene en la lista de los niños más buscados hace varios meses.

Dulce María Alavez, de cinco años, fue reportada como desaparecida el pasado 16 de septiembre mientras jugaba con su hermanito, de tres años, y estaba bajo la supervisión de su madre Noema Alavez, de 19 y su tía de nueve.

La comunidad del sector generó varias búsquedas conjuntas sin éxito inspirados en el relato de una psíquica en México quien ofreció escabrosos detalles del supuesto final de la menor.

La familia de Dulce María urgió al alcalde de Bridgeton, Albert Kelly, a que instale cámaras de vigilancia en el City Park tras el supuesto rapto de la menor. El proyecto está detenido a la espera de la identificación de fondos para costearlo.