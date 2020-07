Reina la preocupación entre padres hispanos ante el regreso a clases

Con una niña que pasa las 24 horas conectada a un ventilador y conlapreocupación de que no se infecte con el COVID-19, Winnie Báez se mostró preocupada ante enviar al resto de sus vástagos a la escuela para el otoño.

Las pequeñas de esta madre hispana son parte de la matrícula de la escuela William McKinley, al norte de Filadelfia, y forman parte del cuadro de honor.

“Las nenas siempre han sido Honor Roll Students y quedaron Honor Roll Students desde marzo”, aseguró la mamá, quien busca que las niñas permanezcan educándose de manera virtual.

Sin embargo, el Distrito Escolar espera presentar su plan de reapertura en el que aseguran que será imperativo de que los niños vuelvan a las escuelas este otoño. Portavoces han asegurado que cuentan con un equipo de profesionales que han estado trabajando diligentemente, con expertos locales y nacionales en salud pública, con el que garantizarían entornos de trabajo y aprendizaje seguros y saludables.

Una pediatra de nuestra zona detalló los pros y contra del regreso a clases presenciales para los niños en el otoño.

“Ellos tienen un plan. Dicen, vamos a limpiar los escritorios seis veces al día, vamos a mantener a los niños separados seis pies, entonces, no entiendo por qué hay tantos niños que al fin y al cabo se empujan y juegan, son niños… y quieren mantener ese distanciamiento social y yo quiero saber cómo ellos lo van a hacer”, señaló Báez.

La mujer detalló que una de sus hijas, Amiah Ortiz, de siete años, convulsa si no tiene sus medicamentos, además de pasar las 24 horas conectada a un ventilador. Ante el riesgo que ello representa para su hija, sigue firme en su decisión de educar a sus hijos en casa el próximo otoño.

“Hasta en el mismo ‘flu season’ la nena mía ha estado en el hospital por un mes entero y por poco la pierdo tres veces, solamente por un ‘cold’. Usted me va a dar el ‘I’m sorry’ cuando se me muera mi hija o se me muera mi esposo… eso no es así. ¡Eso no es aceptable!”, concluyó.

Los distritos escolares de toda la nación se debaten por si abrir o no a clases presenciales para el otoño y que tipo de dinámica se le requerirá a los estudiantes.