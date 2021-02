Relato de terror: mútiples balas perdidas impactan vivienda familiar

Nerviosa y preocupada se mostró una madre de Filadelfia cuando al menos seis balas perdidas impactaron el cuarto donde estaba doblando ropa con sus hijitas de nueve o siete años.

Isabelita Madera relató los momentos de terror que ella y sus pequeñas vivieron al escuchar los tiros generados en un sector de Kensington.

“Esto está malo. Está infectao”, destacó Madera al tiempo que explicó que los vecinos le recomendaron que no alertara a las autoridades ni a la prensa. “Me dijeron que estaba exagerando. Como no era mi sangre no fue una exageración, pero si fuera mi sangre lo iba a ser”.

La mujer explicó que, al momento de estudiar y hacer los quehaceres de la casa escucharon las detonaciones en una de las habitaciones de la estructura de dos niveles. “Corrimos al medio del pasillo”, apuntó. Otra de sus hijas, de 16, estaba en otro cuarto comiendo y haciendo videos cuando estallaron los tiros.

“Una de mis nenas me dijo que esas balas venían directas para mí y le dije que no, que hay un Dios. Gracias a Dios no estoy muerta, porque pasó en mi casa. En frente mío”, agregó Madera.

Dijo que tuvo que enviar a las dos menores con su progenitor, mientras que la chica mayor se quedó con ella en la casa para hacer las remodelaciones de rigor y tapar los hoyos que dejaron las balas.

“Lo primero que hice fue mover a las nenas, me vestí y salí a ver que era lo que estaba pasando, porque le dieron a mi casa. La gente estaba recogiendo las balas porque ‘hay que limpiar el bloque’. Eso no es así. Lo único que pienso es si las balas nos hubieran dado a mí y a mis hijas”.

Los rastros del tiroteo también alcanzaron el baño y la cocina de la residencia.

Isabelita, quien lleva 23 años viviendo en esa residencia, dijo que la Policía investigó el hecho y la alentaron porque “estoy viva”. “Ahora mismo estoy tratando de cocinar y estoy desesperá mirando para afuera”.

El suceso se mantiene bajo investigación y otras viviendas también resultaron impactadas. Se desconoce si han atrapado a los pistoleros o si enfrentan cargos.