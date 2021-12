Repasa el 2021 con nosotros: llegadas y partidas en todos los foros

Nuevas personas y lugares se instalaron en Filadelfia en 2021: un entrenador de fútbol americano de los Eagles y un nuevo lugar de música popular llamado, Brooklyn Bowl.

Mientras tanto, otros iban y venían: el largo reinado de un líder sindical terminó con una condena en un tribunal federal y se vendió un centro comercial suburbano.

Aquí hay un vistazo a algunas llegadas y salidas notables de la escena de Filadelfia este año.

Llegada: Dr. Ala Stanford

La Dr. Ala Stanford, fundadora del Consorcio de Médicos Negros de COVID-19, se convirtió en uno de los rostros más prominentes de la lucha en Filadelfia para que todos tuvieran acceso a la vacuna. También se convirtió en una voz a favor de la igualdad en la atención médica en la gran ciudad más pobre de Estados Unidos. En octubre, Stanford decidió ceñirse a ese difícil desafío a largo plazo cuando retiró su candidatura a comisionada de salud de la ciudad.

El consorcio fue reconocido a principios de este año con el premio principal de Filadelfia por el servicio a la comunidad por el trabajo del grupo para ayudar a las comunidades de color desatendidas durante la pandemia. Stanford aceptó el premio Magis en nombre del grupo durante la ceremonia de 'Celebración de la libertad' en julio.

Salida: El mejor entrenador de Temple

El entrenador de baloncesto masculino de la legendaria Universidad de Temple, John Chaney, murió el 29 de enero, ocho días después de cumplir 89 años. Lideró a los Owls de 1982 a 2006, yendo al Torneo de la NCAA 17 veces, pero nunca logró llegar a una Final Four. Terminó con 741 victorias en su carrera a nivel universitario. Antes de Temple, fue entrenador de la escuela secundaria Simon Gratz en la sección Nicetown / Tioga del norte de Filadelfia desde 1966 hasta 1972.

Muchos de sus exjugadores a lo largo de las décadas lo vieron como mucho más que un entrenador.

"El entrenador Chaney fue como un padre para mí", dijo el actual entrenador de baloncesto masculino de Temple y ex 76ers Aaron McKie en enero. "No solo me enseñó a mí, sino a todos sus jugadores, más que solo cómo tener éxito en el baloncesto. Nos enseñó lecciones de vida para convertirnos en mejores personas fuera de la cancha. Le debo mucho a él. Me convirtió en el hombre que soy hoy".

Llegada: Trofeo MVP de la Liga Nacional

Gracias, Bryce Harper. Los Phillies no han llegado a la postemporada en las tres temporadas de Harper con el club, pero ciertamente no fue culpa del jardinero estrella en 2021. Al ganar el mayor honor del deporte este año, se convirtió en el quinto jugador en la historia en ganar el MVP con más de un equipo.

Salida: Reinado de Johnny Doc

El líder sindical más poderoso de Filadelfia y uno de los políticos más influyentes de toda Pensilvania, John "Johnny Doc" Dougherty, fue condenado en noviembre por cargos de corrupción pública junto con un concejal de la ciudad. Un jurado determinó que compró el acceso al Ayuntamiento.

Su condena federal condujo a una rápida caída para el jefe del Local 98 de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos de Filadelfia. Renunció a sus diversos puestos de liderazgo en las principales organizaciones laborales de la región y está esperando sentencia a principios de 2022.

Su ausencia ha creado un vacío de poder para los trabajadores organizados en Filadelfia y en la cima del Partido Demócrata de Pensilvania, que se benefició durante décadas de millones en gastos de campaña por parte del poderoso Local 98 de Johnny Doc.

Llegada: Bagels

El arte del bagel supuestamente ha sido un agujero en el desayuno estándar del sureste de Pensilvania durante, bueno, para siempre. Pero eso cambió a lo grande en 2021, principalmente gracias a Korshak Bagels. Algunas tiendas de bagel locales dirían que siempre se puede encontrar un buen bagel en la región de Filadelfia. Solo tenías que buscarlo.

Salida: el valor de un centro comercial suburbano

En una señal de los tiempos de las compras minoristas en persona, el propietario de Montgomery Mall en el norte de Gales, vio la propiedad en ejecución hipotecaria con una deuda de casi $119 millones en julio. El centro comercial fue comprado en una subasta en noviembre por un propietario minorista nacional por $55 millones. Marcó una fuerte caída en el valor: en 2014, el centro comercial se tasó en $195 millones.