Reportan disparos cerca del campus de la Universidad de Temple el viernes

El viernes por la noche se emitió una alerta de seguridad para los estudiantes de la Universidad de Temple después de que se produjeron disparos cerca del campus.

El tiroteo se produjo cerca de la cuadra 1800 de North Broad Street el ocho de noviembre, según el sistema de alerta de Temple en X, antes conocido como Twitter.

TUalertEMER: Shots fired reported on the 1800 block of N. Broad St. Use caution. Avoid the area. Police are responding.