Reporte revela “insensibilidad” en cuanto al bombardeo MOVE

Cuatro meses después de que el Museo Penn se disculpara públicamente por conservar los restos humanos del atentado con bomba de MOVE durante décadas, la universidad publicó un informe independiente el miércoles que encontró "insensibilidad grave" y "juicio extremadamente pobre" por parte de los curadores del museo.

También encontró que los administradores de University of Pennsylvania no estaban al tanto de la posesión de los restos de MOVE por parte del museo, mientras que los líderes principales del museo no tenían ningún problema con tener los restos en su poder.

Sin embargo, el informe no llegó a cuestionar las acciones éticas o profesionales de cualquier personal o funcionario universitario. Preparado por Tucker Law Group, el documento de 217 páginas cuestionó la naturaleza misma del uso que hacen los museos antropológicos de restos humanos en exhibiciones.

"Este período actual de ajuste de cuentas racial, junto con la repatriación del movimiento de restos humanos de los últimos años exigen un reconocimiento de que muchas universidades y museos fueron cómplices en la creación de justificaciones científicas para la esclavitud que resultaron en la deshumanización de los negros en vida y la profanación de sus cuerpos después de la muerte", lee el informe. "También plantea las implicaciones morales y de dignidad humana de la posesión y el uso continuos de restos humanos por parte de universidades y museos, de los cuales la Colección Cranial Samuel Morton en el Museo (Penn) es emblemática".

La controversia en torno a la posesión de los restos de las víctimas del atentado de MOVE durante décadas por parte del Museo Penn y la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Filadelfia explotó a principios de este año.

El comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Thomas Farley, se vio obligado a renunciar después de que admitió haber ordenado la destrucción de los restos hace cuatro años. Pero en un giro, se determinó después de la renuncia de Farley que los restos, de hecho, no fueron destruidos. Finalmente fueron devueltos a los miembros sobrevivientes de la familia Africa.

El 13 de mayo de 1985, la ciudad de Filadelfia ordenó el bombardeo de una casa que albergaba a miembros del revolucionario grupo MOVE en el vecindario de Cobbs Creek luego de un enfrentamiento y tiroteo con la Policía.

El bombardeo mató a once personas, entre ellas Phil Africa, de 11 años, Tomaso Africa, de ocho, Delicia Orr Africa, de 13, Katricia Africa, de 13 y Zanetta Africa, de 11. Posteriormente, 61 casas cercanas fueron quemadas hasta los cimientos cuando el fuego salió en espiral de control.

Como señaló el informe de Tucker Law Group para Penn, el atentado dejó una mancha indeleble en la relación entre el Departamento de Policía de Filadelfia y la comunidad negra de la ciudad.

El informe hizo siete recomendaciones:

Designar un comité multidisciplinario diverso financiado por la Universidad para recibir asesoría, así como su relación continua con la Comunidad del oeste de Filadelfia. El Comité debería publicar un informe anual sobre sus actividades y logros.

Establecer una instalación permanente en el Bombardeo de Osage Avenue en un lugar de acceso público en la Universidad.

Contratar a un director de diversidad para el Penn Museum.

Crear un nuevo puesto de tiempo completo para un bioantropólogo / arqueólogo con experiencia en el análisis de restos humanos con un historial de defensa de los pueblos negros e indígenas y en solicitudes de repatriación; esta persona debe ocupar una posición doble como curadora del Penn Museum y miembro de la facultad con permanencia en el Departamento de Antropología.

Llevar a cabo una revisión exhaustiva de las existencias y prácticas de colección de la sección de Antropología Física del Museo y reevaluar sus prácticas relacionadas con la posesión y diversos usos de restos humanos, tanto registrados como privados.

Presentar una exposición conjunta con el Museo Afroamericano de Filadelfia sobre el papel de los académicos universitarios y antropólogos en el desarrollo del racismo científico.

Establecer un programa de becas y reclutar activamente a estudiantes con talento académico que se gradúen de las escuelas secundarias públicas y las escuelas autónomas de Filadelfia ubicadas dentro de las áreas de los códigos postales 19142 y 19143 en el oeste de Filadelfia.

"Agradecemos al Tucker Law Group por la diligencia que se llevó a cabo en su investigación independiente, y agradecemos sus recomendaciones, que tocan temas importantes que la Universidad y el Museo de Penn se toman muy en serio", dijo la rectora interina de la universidad Beth A. Winkelstein en un comunicado.