Reportes de problemas con sistema de pagos del desempleo

Desde el ocho de junio, el Departamento del Trabajo e Industria de Pensilvania cuenta con un sitio web actualizado para procesar los beneficios por desempleo, pero según los usuarios el proceso no es tan fácil.

El residente de Allentown, Daniel Roman, dijo a TELEMUNDO 62 que han pasado semanas sin recibir el cheque de pago. "Estoy estresado. No estoy durmiendo. Me asusta muchísimo", apuntó.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando el nuevo sistema de archivo de Pensilvania se puso en línea, el cheque de pago por desempleo de Roman se detuvo de repente. Aunque seguía desempleado, el sitio web le dijo que no era elegible desde el punto de vista monetario.

Roman dijo que hizo numerosas llamadas telefónicas al Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania y se comunicó con ellos por correo electrónico. Según Roman, nadie contestó el teléfono y sus correos electrónicos no fueron respondidos.

Luego, las facturas empezaron a acumularse.

"Es duro como padre, y ya sabes, como esposo, ha sido muy duro mentalmente", dijo Roman.

NBC10 Responde se comunicó con el Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania sobre el problema de Roman y, contó, en una semana el departamento lo llamó para resolver el problema.

"Ella me dijo que yo no tenía la habilidad o capacidad para hacer esto por mi cuenta", dijo Roman.

Roman ha recibido todos sus cheques de desempleo y está contento de haber contactado con NBC10 Responde.

"Tocaste un poquito la vida de alguien", dijo. "Que le quitaste un poco de estrés a la vida de alguien. Y te agradezco por eso".

Encontrar una solución

Según el departamento, han identificado más de media docena de problemas con su sistema de archivo actualizado. Van desde el problema de Roman de ser considerado "no elegible monetariamente" hasta notificaciones de contraseñas no válidas y problemas relacionados con la forma en que se entregan los pagos. Se pueden encontrar más detalles sobre los problemas y las soluciones en el sitio web del departamento. Según el sitio web, el problema de "no elegible" se ha solucionado para todos los contribuyentes.

El Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania dijo que si encuentra algún otro error técnico, infórmelo a través de su encuesta.