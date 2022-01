Requerirán vacunación completa para trabajadores de la salud

Nueva Jersey requerirá que los trabajadores de la salud y los empleados en hogares de ancianos y prisiones se vacunen por completo contra el COVID-19, eliminando la opción de hacerse la prueba, dijo el miércoles el gobernador Phil Murphy.

Murphy anunció la nueva orden ejecutiva mientras recorría una nueva instalación de prueba de coronavirus operada por el gobierno federal en Galloway Township.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La orden significa que los trabajadores de la salud que no estén vacunados tendrán hasta el 27 de enero para recibir su primera vacuna y hasta el 28 de febrero para la segunda. Los trabajadores de hogares de ancianos y otras instalaciones de vivienda congregadas, incluidas las prisiones, tendrán hasta el 28 de febrero para recibir su primera vacuna y hasta el 30 de marzo para la segunda, dijo Murphy.

Aquellos que actualmente son elegibles para refuerzos tienen hasta el 28 de febrero para obtenerlos. Aquellos que no serán elegibles hasta después de la ventana tendrán hasta tres semanas a partir de su fecha de elegibilidad, dijo el gobernador.

Habrá exenciones para trabajadores con circunstancias médicas especiales o creencias religiosas profundas, dijo el gobernador demócrata.

El incumplimiento del mandato de vacunación someterá a los trabajadores a medidas disciplinarias por parte de sus empleadores, incluido el despido, dijo Murphy.

No está claro cuántos de los trabajadores afectados por esta nueva orden ejecutiva aún no están vacunados. La administración de Murphy ya tenía un mandato que requería vacunas o pruebas periódicas. El gobernador indicó que estaba preocupado por las poblaciones vulnerables que interactúan con trabajadores no vacunados.

“Ya no vamos a mirar más allá de aquellos que continúan poniendo a sus colegas, y creo que quizás lo más importante, a aquellos que son su responsabilidad en peligro. Eso tiene que parar”, dijo.

La Asociación de Hospitales de Nueva Jersey, una organización sin fines de lucro que tiene casi 400 organizaciones de atención médica como miembros, dijo en un comunicado que el personal del hospital está vacunado en un 90%.

“La Orden Ejecutiva del gobernador Murphy afirma hoy la posición que nuestros hospitales han mantenido durante mucho tiempo: la importancia de seguir la ciencia y vacunar a nuestro personal”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de NJHA, Cathy Bennett, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Alentamos a todos los residentes de Nueva Jersey a que sigan nuestro ejemplo y protejan su salud y la de los demás".

El anuncio llega un día después de la segunda toma de posesión de Murphy. Ahora tiene un mandato limitado y no volverá a enfrentarse a los votantes en cuatro años.

Los republicanos dijeron que la orden podría significar un éxodo masivo de los proveedores de atención médica.

“Después de casi dos años, están cansados, agotados y listos para un descanso. En lugar de brindarles apoyo adicional, están recibiendo otro nuevo mandato del gobernador Murphy que reducirá aún más sus filas y aumentará la carga de trabajo de los que quedan”, dijo la senadora estatal republicana Holly Schepisi.

El centro federal de pruebas en la Universidad de Stockton que Murphy visitó el miércoles podrá administrar 1,000 pruebas rápidas al día, los siete días de la semana, dijo Murphy.