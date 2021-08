Requerirán vacunación o pruebas dos veces por semana para maestros

Los maestros y el personal del Distrito Escolar del área de Upper Merion tienen dos opciones para el regreso a clases presenciales: mostrar la prueba de vacunación completa o someterse a pruebas de coronvirus dos veces por semana y usar una mascarilla.

“El aprendizaje no se lleva a cabo de manera suficiente a menos que las personas estén adecuadamente seguras, protegidas, se sientan seguras, por lo que es vital”, dijo Stephen Kozol, Presidente del Sindicato de Maestros. “De hecho, diría que lo agradezco”.

La Junta Escolar votó sobre el asunto anoche y se trata del primer distrito del área en hacerlo, sin embargo, se supo que la ciudad de Nueva York está aplicando un protocolo similar. Filadelfia, hasta ahora, no lo ha hecho.

“Estoy un poco más a gusto que antes… especialmente desde que trabajo en el cuidado de niños”, dijo Katherine Leach, de Swedeland, Pensilvania. “No soy médico, pero vengo de una larga lista de personas que trabajan en la profesión médica… ignorar esto como si no fuera gran cosa es una tontería”.

Kozol señaló que las pruebas dos veces por semana deben hacerse de manera discreta para aquellos que no están vacunados, y señaló que no ha recibido ningún tipo de mandato de vacunación como condición de empleo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Realmente no he recibido ese mensaje no. Pero debo asumir que es importante que todos se sientan cómodos”, expuso.

Por el momento, dijo desconocer cuántos integrantes de su personal caen bajo la categoría de no vacunados, pero dijo que el Distrito Escolar está realizando una encuesta. Además, señaló que espera que muchos otros distritos hagan lo mismo.