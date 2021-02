Reservas ante la utilización de estadios para la inmunización masiva

La propuesta para usar el estadio de los Eagles como un sitio de vacunación masiva contra el coronavirus fue recibida con agrado por parte de algunos miembros del Concejo Municipal, pero el comisionado de salud de Filadelfia, Thomas Farley considera que pudiera exacerbar las desigualdades raciales.

Farley dejó abierta la posibilidad de utilizar el Lincoln Financial Field como una clínica de vacunación masiva en el futuro, pero señaló que hacerlo ahora mismo no sería "la mejor manera" de administrar suministros limitados de vacuna. A pesar de eso, varios miembros del consejo, encabezados por el concejal Allan Domb, están liderando un esfuerzo para usar el estadio como centro de vacunación.

Domb se encuentra entre los que se reunieron el miércoles para delinear su plan para usar Lincoln Financial Field "y otros grandes sitios al aire libre para ayudar con los esfuerzos de vacunación masiva de la Ciudad de Filadelfia en los vecindarios de la ciudad". Llamó al plan "Operation Philly Special", en referencia a la famosa jugada de trucos de los Eagles que ayudó a que el equipo ganara el Super Bowl en 2018.

A Domb se unieron los concejales Cindy Bass, Katherine Gilmore Richardson, Derek Green, Mark Squilla, Kenyatta Johnson y Bobby Henon, así como el senador estatal Sharif Street, el excongresista Bob Brady y el ex alcalde John Street.

En un comunicado, un portavoz de los Eagles dijo que el equipo "esperará más orientación, pero estará listo para ayudar a nuestra comunidad de cualquier manera posible para ayudar a garantizar un proceso de vacunación seguro y eficiente en nuestro estadio".

Sin embargo, la propuesta aún no ha recibido la aprobación de Farley.

“Recuerde, tenemos tres objetivos: obtener la vacuna rápidamente, administrar la vacuna a las personas para quienes podemos salvar la mayor cantidad de vidas al principio y equidad racial. Un sitio de drive-thru en un estadio va en contra del segundo y el tercero”, dijo Farley a Domb y a otros miembros del Consejo durante una audiencia el viernes.

El médico reiteró ese punto durante una reunión informativa sobre el coronavirus con la prensa el martes, y agregó que es posible que los habitantes de Filadelfia sin automóvil no puedan acceder al estadio del sur de Filadelfia y que las personas de fuera de la ciudad, incluidos los de los condados circundantes de Filadelfia, Delaware o Nueva Jersey, podría quitarle oportunidades a los habitantes de Filadelfia.

A la ciudad, dijo, solo se le asignan dosis en función de su propia población, no en función de la del área metropolitana, lo que significa que abrir un sitio de fácil acceso para los no residentes podría restringir las ya escasas vacunas de los habitantes de Filadelfia. En cambio, el objetivo debería ser que las clínicas de vacunación masiva tengan una ubicación más céntrica y sean accesibles para las personas que no poseen automóviles, dijo Farley.

De hecho, el martes la ciudad anunció una asociación que permitiría que los maestros, proveedores de cuidado infantil y otro personal que trabaja con niños reciban la vacuna en el Centro Roberts del Hospital Infantil de Filadelfia o en una de las seis clínicas emergentes en ubicaciones dentro del Distrito Escolar de Filadelfia.

Domb, sin embargo, insiste en que Filadelfia debería seguir el ejemplo de otras ciudades, como Los Ángeles y Nueva York, que ya han comenzado a utilizar estadios deportivos profesionales para administrar el medicamento.

"El alcalde Kenney tiene un plan para este momento, pero lo que necesitamos en el futuro, es un plan de vacunación masiva que nos permita vacunar a más de 5,000 personas por día en un lugar, uno que sea eficiente y efectivo", dijo Domb.

El concejal agregó que ha hablado con el Dr. Ala Stanford, quien creó el grupo Black Doctors Consortium que proporciona pruebas y vacunas gratuitas contra el coronavirus, y que ella le dijo que estaría dispuesta a administrar una clínica de vacunación masiva en el estadio de los Eagles si es solicitado por la administración de Kenney.

Brady, quien dijo que se acercó a los Eagles hace semanas y logró que aceptaran usar el estadio para las vacunas, sugirió que se podría pedir a las personas que se vacunen que muestren una identificación para asegurarse de que son de Filadelfia.

Además, dijo, el sitio podría configurarse para tener una línea para automóviles y una línea separada para peatones. La ciudad también podría usar SEPTA para trasladar a personas sin automóviles al estadio, agregó.

La idea es estar preparados cuando las vacunas estén ampliamente disponibles, dijo Domb.

“Cuando llegue la llamada, y llegará, que los suministros están aquí, no podemos estar pisándonos los talones tratando de resolver esto, luchando para encontrar socios. Necesitamos un plan ahora", dijo.

En una declaración a nuestra cadena hermana NBC10, el director de comunicaciones del departamento de salud, James Garrow, abordó la propuesta de que los sitios requieran identificación.

"El Dr. Farley reconoce que si bien requerir identificación en uno de estos sitios aseguraría que solo los habitantes de Filadelfia se vacunen, evitará que los habitantes de Filadelfia indocumentados reciban la vacuna, lo que servirá para hacer que la distribución de la vacuna sea más inequitativa", escribió Garrow.