Gimnasios y centros de ejercicos abrirán con fuertes restricciones

Los gimnasios y centros de ejercicio bajo techo podrán reabrir sus puertas el próximo lunes en Filadelfia siempre y cuando sigan las medidas de seguridad establecidas por el Departamento de Salud.

El comisionado de salud, Tom Farley, recalcó que estarán visitando sin anunciar estos establecimientos para verificar que haya distanciamiento entre personas y todos utilicen mascarillas. “Hay personas que se quejan que no pueden ejercitarse bien si están usando cubre bocas, pues lo que debe hacer es ejercitarse en las afueras. No acuda a estas instalaciones si no puede seguir los parámetros de seguridad”, apuntó el funcionario.

Dijo que si bien los contagios y muertes en Pensilvania están en aumento en Filadelfia permanecen estables desde la semana pasada. Se están promediando unos 110 contagios diarios con tendencia a mayores casos entre los adultos jóvenes.

Unos 157 positivos se registraron en la ciudad del Amor Fraternal el jueves para un total de 28,024 contagios desde que inició la crisis de salud provocada por el COVID-19. También se registraron 18 muertes para una cifra de 1,664.

Farley dijo que le preocupa el hecho de que existen retrasos en los laboratorios de las pruebas del coronavirus debido a que existe una fuerte demanda a nivel nacional. “Estamos tratando de desviar nuestros exámenes en Filadelfia hacia otros laboratorios, pero todavía no hay nada concreto. Hay personas que esperan siete días o más por los resultados y eso nos preocupa, por lo que les recomendamos que se mantengan aislados hasta tanto reciban la notificación”.

El retraso de las pruebas podría no presentar un panorama concreto en cuanto al estatus citadino ante el virus, pero Farley explicó que utilizan otras métricas para mantenerse vigentes ante la propagación.