Respuesta de Nueva Jersey ante la crisis de salud

El gobernador Phil Murphy urgió por tercera ocasión a evitar las fiestas multitudinarias en las casas en medio de la pandemia.

Explicó que parte del recién aumento en contagios por COVID-19 en Nueva Jersey se debe a congregaciones de personas entre los 14 a 23 años.

“Si hace calor, si es verano, pero no podemos perder de perspectiva el sentido común y la responsabilidad personal”, destacó Muprhy.

El funcionario explicó que “sabemos que este virus se transmite mayormente en interiores, porque se respira el mismo aire entre las personas. Tienen que tener en cuenta que no podemos echar para atrás todo el trabajo que hemos logrado para aplanar la curva en estos cuatro meses. No podemos y no podemos costearlo”.

Unos 489 nuevos positivos se registraron en el Estado Jardín el miércoles para un total de 180,766 contagios desde que inició la crisis de salud. También se reportaron 13 muertes para una cifra de 13,923.

De todos estos números 125 de los nuevos casos se le atribuyen a la asistencia a las fiestas multitudinarias en interiores. “Si va a tener una fiesta asegúrese de que sea en el exterior y de que haya distanciamiento. El estar afuera no significa que no tiene que utilizar una mascarilla”, destacó la secretaria de salud Judy Persichilli.

El promedio de positivos en Nueva Jersey ascendió al 2.4%, mientras que el de transmisión se mantuvo en 1.14%.

Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey ofrecen actualización de contagios y muertes a causa de la crisis de salud provocada del coronavirus.

En este enlace podrás ver al gobernador Phil Murphy y a su equipo de trabajo desde la 1:00 p.m.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.