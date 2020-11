Fuerte llamado a evitar la propagación de contagios

La secretaria de salud de Pensilvania, Rachel Levine hizo un llamado contundente a “tomar los pasos necesarios” para detener el alarmante aumento de contagios por coronavirus.

“Todo esto inicia por contestar una llamada de nuestros rastreadores de contacto. Podrias estar salvando una vida si eres honesto en las contestaciones. Son llamadas que no atentan contra la intimidad de nadie, por favor tomen la llamada”, destacó la experta.

Unos 3,202 nuevos positivos se registraron el lunes en Pensilvania para un total de 234,296 desde que inició la pandemia por el COVID-19.

La funcionaria recalcó la importancia de “trabajar unidos” a la hora de detener la propagación del virus que cada semana sigue subiendo un peldaño al punto que “estamos en uno de los momentos más críticos y de mayor contagio a nivel estatal”.

Explicó que esta alza de casos “es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional”. “tenemos que seguir las guías. Usar mascarillas y mantener la distancia, es tan fácil como eso”.

Levine enfatizó en que una de las preocupaciones de las autoridades de salud es el porciento de positividad a nivel estatal. Actualmente es de 7% uno más que la semana pasada. “Esto nos dice que el aumento de contagios no tiene que ver con la capacidad de pruebas, sino con que hay un alza en la propagación”, apuntó.

Según la galena 52 condados de Pensilvania están por encima del 5% de positivismo.

Reportó que la semana del 25 al 31 de octubre solo un 21% de las personas contactadas por el Departamento de Salud contestaron la llamada y completaron la entrevista para mitigar los contagios. “Las personas no están proveyendo la información que necesitamos. Les urjo a que contesten la llamada y descarguen la aplicación. Si no trabajamos juntos no podemos combatir la propagación”, agregó.

De las personas que completaron el tramite se colecto la siguiente data: