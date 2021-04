Restaurantero arremete contra alcalde Kenney por la violencia armada

Uno de los restauranteros más condecorados de Filadelfia, Stephen Starr, arremetió contra el alcalde y el departamento de la Policía después de que un hombre fuera asesinado a tiros frente a su elegante restaurante en Old City, Buddakan.

Ese asesinato y otro ocurrido en Feltonville el lunes llevaron el número de asesinatos en Filadelfia a al menos 125, en poco más de tres meses. Eso es un 29% más que en este punto el año pasado, muestran las estadísticas de la ciudad.

Starr, quien ganó el premio James Beard al mejor restaurantero en los Estados Unidos en 2017 y ha sido nominado en otras cuatro ocasiones, expresó que la escena culinaria de Center City se siente ignorada por los funcionarios de la ciudad.

"Se siente que el gobierno está dejando que el epicentro económico de Center City se las arregle solo. Nunca lo había visto de esta manera", dijo Starr en un correo electrónico enviado a nuestra cadena hermana NBC10 el martes. "Los orgullosos empresarios lo están intentando valientemente, pero necesitamos el apoyo y la protección básica de nuestro alcalde y la fuerza policial. (El ex alcalde) Ed Rendell nos reunió a todos y nos recordó lo grandiosa que podría ser esta ciudad. Necesitamos ese optimismo y liderazgo en este momento".

Filadelfia está lidiando con una ola de homicidios que llegó a 499 asesinatos el año pasado, la mayor cantidad desde 1990 y la segunda más desde que se inició el mantenimiento de registros a principios de la década de 1960.

El alcalde Jim Kenney dijo que la violencia lo atormenta a diario de la misma manera que se siente ahora Starr.

"La violencia u homicidio en cualquier parte de la ciudad es tan importante como en cualquier otra parte de la ciudad. El hecho de que alguien muriera trágicamente en Third y Chestnut no es más importante que alguien que muere en el norte de Filadelfia o el oeste de Filadelfia", dijo Kenney. "Ed Rendell fue un gran alcalde, fue un gran gobernador, una gran persona. Ed Rendell no estaba lidiando con una pandemia y la proliferación de violencia armada que nunca antes habíamos visto, como hemos visto en todas las demás ciudades del país"

De hecho, Filadelfia no es la única gran ciudad que experimenta ese tipo de aumento. Las principales ciudades estadounidenses experimentaron un aumento del 33% en los homicidios el año pasado, según un informe elaborado por la Major Cities Chiefs Association.

Los tiroteos se han disparado junto con los homicidios, y eso se sintió una vez más el lunes.

En total, desde las 5:00 p.m. del lunes, al menos 11 personas fueron baleadas en Filadelfia y cuatro de ellas murieron.

El asesinato de Old City ocurrió en Chestnut Street, a solo unos metros del restaurante Buddakan, de Starr. Cuando la víctima, Jhalil Shands, caminaba por la acera con su novia alrededor de las 9:30 p.m., se detuvo una minivan.

Cuatro hombres saltaron de la camioneta con armas semiautomáticas, se acercaron al hombre de 25 años del norte de Filadelfia y comenzaron a disparar. La Policía contó al menos 27 casquillos de bala. No hubo discusión ni robo de antemano, se dijo.

Shand fue declarado muerto en la escena. Su novia no resultó herida.

El inspector jefe de la Policía de Filadelfia, Scott Small, dijo que parecía que Shands había sido atacado, pero dada la naturaleza ajetreada de la calle, el tiroteo podría haber sido peor.

"Había numerosos negocios abiertos en ese momento con gente sentada afuera, simplemente disfrutando del clima, tomando una copa, comiendo. Así que, aunque es una tragedia que alguien haya sido asesinado a tiros, en realidad somos muy afortunados de que hubiera no más víctimas de disparos”.

Los sospechosos no han sido capturados. La minivan pudo haber sido dorada o plateada y pudo haber tenido placas de Maryland, dijo Small.