¿Por qué no logran retener y reclutar nuevos maestros aún con miles de puestos vacantes?

En la actualidad el estado de Pensilvania está pasando por lo que muchos llaman "crisis de maestros", ya que hay aproximadamente cinco mil puestos vacantes que no logran ocupar.

El senador de Pensilvania Vincent Hughes habló en una conferencia de prensa llevada a cabo en la academia de ciencias Beeber de Filadelfia el lunes en la tarde, sobre unos fondos estatales que serán entregados a estudiantes que quieran convertirse en maestros.

“We need more teachers…”, dijo Vincent Hughes, senador de Pensilvania.

En registros del estado se ha encontrado una baja de hasta un 71 por ciento de maestros activos en Pensilvania, del 2011 al 2022, según se informó en la conferencia.

¿Por qué no hay suficientes maestros?

“Hay demasiadas exigencias de parte de la administración, de los distritos escolares y de los padres también sin consideración a los maestros, estamos viviendo momentos difíciles en el salón de clases, estamos recibiendo estudiantes que no tienen respeto hacia los maestros, ningún respeto hacia sus compañeros”, dijo Danalice Pacheco, maestra de Filadelfia.

En adición, la maestra pacheco indicó que en la actualidad ser maestro en Filadelfia, es muy desafiante y esto podría ser un factor en la escasez de profesores.

Por otro lado, el senador Hughes mencionó que “there is no more important job in the world than a teacher…”, por lo que dijo que el salario de maestros debe mejorar y es lo que él está intentando que se apruebe en el senado.

En cuanto al tema de los salarios, la maestra de Español, Pacheco, expresó que “si sería un gran factor que subieran el sueldo de los maestros, muchas veces los maestros tienen que pagar de su sueldo lo que tienen que usar en los salones porque no se les da. Subir el sueldo de los maestros ayudaría un poco, pero también ayudaría un poco quizás apoyándolos más, respardándolos más..." con "consecuencias reales" para los estudiantes.

También, como parte de la conferencia, el superintendente del Distrito escolar de Filadelfia, el Dr. Tony Watlington, dijo que se debe pelear para que haya más recursos.

Este año el gobierno estatal asignó 10 millones de dólares para el programa de estudiantes que quieren ser maestros. Es decir que a partir de este ciclo escolar los futuros catedráticos recibirán un incentivo de 10 a 15 mil dólares por año escolar.

“Muy importante porque necesitamos más maestros”, comentó Cole Jackson, un estudiante de este programa que asegura que ninguna adversidad detendrá su sendero para convertirse en profesor.