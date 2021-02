Retiran cargos por conducir ebrio contra Bruce Springsteen

El gobierno retiró los cargos por conducir en estado de ebriedad y conducción imprudente contra el cantante Bruce Springsteen debido a un incidente ocurrido en noviembre, admitiendo que el nivel de alcohol en la sangre del rockero era tan bajo que no justificaba los cargos.

Springsteen se declaró culpable de un tercer cargo, consumir alcohol en un área cerrada, el Área Recreativa Nacional Gateway. Mejor conocida como Sandy Hook, es una península del Océano Atlántico con vistas al horizonte de la ciudad de Nueva York.

Frente a un juez y más de 100 espectadores en una videoconferencia, Springsteen se sentó junto al abogado Mitchell Ansell y admitió que sabía que era ilegal consumir alcohol en el parque.

"Tomé dos tragos pequeños de tequila", dijo Springsteen en respuesta a las preguntas de un fiscal federal adjunto. El caso fue escuchado en un tribunal federal porque el parque se considera terreno federal.

El magistrado estadounidense Anthony Mautone multó a Springsteen con $500 por el delito, más $40 en honorarios judiciales.

"Creo que puedo pagar eso de inmediato, su señoría", le dijo Springsteen a Mautone.

En una declaración enviada por correo electrónico, Ansell escribió que Springsteen "está satisfecho con el resultado" de la audiencia judicial.

Según un documento de causa probable escrito por la Policía del parque en el momento del incidente, Springsteen le dijo a un oficial del parque que se había dado dos shots en los 20 minutos anteriores, pero que no se haría una prueba de aliento preliminar antes de ser arrestado. Mautone dijo el miércoles que la prueba preliminar no es necesaria y no es admisible en la corte.

Cuando se hizo una prueba de aliento en la estación de guardabosques del parque, el alcohol en sangre de Springsteen arrojó .02, una cuarta parte del límite legal en Nueva Jersey, dijeron los fiscales el miércoles.

El oficial escribió que vio a Springsteen tomar un trago de tequila y luego subirse a su motocicleta. El oficial escribió que “tenía los ojos vidriosos” y que había una botella de tequila Patrón que estaba “completamente vacía”.

El informe describió a Springsteen como "visiblemente balanceándose hacia adelante y hacia atrás" durante una prueba de sobriedad de campo y dijo que se negó a proporcionar una muestra en una prueba de aliento inicial.

Después de la noticia del arresto, Jeep puso en pausa un anuncio que se publicó durante el Super Bowl con Springsteen en Kansas instando a la gente a encontrar puntos en común.

Jeep dijo en un comunicado enviado el miércoles que estaba reanudando el anuncio ahora "que el asunto se ha resuelto".

"Como dijimos anteriormente, detuvimos el comercial hasta que se establecieron los hechos", dijo Jeep.

Springsteen actuó el 20 de enero como parte de la toma de posesión del presidente Joe Biden, cantando "Land of Hope and Dreams" frente al Lincoln Memorial.