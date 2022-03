Retiran del mercado carne seca por temor de listeria

La carne seca que se vende en siete estados está siendo retirada del mercado por preocupaciones sobre la listeria.

Los productos afectados se enviaron a Alabama, California, Connecticut, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas.

Boyd Specialties LLC, de Colton, California, está retirando del mercado más de 1,600 libras de cecina vendida bajo etiquetas que incluyen Ranchview Jerky Co., Jerked Out Jerky, Rock Ridge Jerky, Rebel's Snacks, Smokehouse Jerky Co. y otras. La lista completa se puede encontrar aquí en el sitio web del USDA.

Nadie ha informado que se haya enfermado.

"El problema fue descubierto por el FSIS durante los procedimientos de seguimiento después de que una muestra de rutina del producto del FSIS confirmara un resultado positivo para Listeria monocytogenes", según un comunicado del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA.

Los productos sujetos a retiro llevan el número de establecimiento “EST. 40269” dentro de la marca de inspección del USDA y se produjeron el 23 de febrero de 2022.

Cualquier persona en posesión de uno de los productos retirados debe tirarlo o devolverlo al lugar de compra.