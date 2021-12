Retiran del mercado varias marcas de champú seco

Proctor & Gamble está retirando del mercado más de 30 productos debido a preocupaciones sobre carcinógenos.

La compañía dijo en un comunicado el viernes que está retirando del mercado voluntariamente los productos en aerosol acondicionador seco en aerosol y los productos en aerosol seco en Estados Unidos después de que se detectó benceno.

En su declaración escrita, la compañía dijo: "La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel y puede resultar en cánceres como leucemia y cáncer de la médula ósea en la sangre y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida. Basado en modelos de exposición y las evaluaciones de riesgo de cáncer publicadas por la Agencia de Protección Ambiental, no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en nuestras pruebas cause consecuencias adversas para la salud. El benceno es omnipresente en el medio ambiente. Los seres humanos en todo el mundo tener exposiciones diarias a él en interiores y exteriores de múltiples fuentes".

También dijo que el retiro fue por "mucha precaución" y que aún no se habían reportado reacciones adversas.

El retiro, que se puede ver en su totalidad aquí, incluye productos comercializados bajo sus líneas de productos Pantene, Herbal Essences y Aussie.

La compañía dijo que las personas deberían dejar de usar los productos de inmediato y se les reembolsará.

Los consumidores que tengan preguntas pueden obtener más información al 1-888-674-3631 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. hora del este.

El mes pasado, la compañía también retiró algunos antitranspirantes en aerosol Old Spice y Secret y productos en aerosol Old Spice "Below Deck" debido a preocupaciones sobre el benceno.