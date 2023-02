Retoman clases en Villanova tras alerta sobre pistolero merodeando tras pleito en tren SEPTA

Los estudiantes de Villanova University en Pensilvania estuvieron bajo alerta de refugio por varias horas la noche del martes tras una intensa búsqueda tras un pistolero evadido de la estación SEPTA cercana al campus.

Se informó que el mandato estuvo vigente desde las 11:15 p.m. del martes hasta las 6:15 a.m. del día siguiente.

“La Policía de Radnor recibió un reporte de un robo a mano armada en el tren R100 de pasajeros. El incidente ocurrió aproximadamente 30 minutos atrás”, lee la alerta enviada a la matrícula.

Sabemos que el presunto implicado habría apuntado contra el conductor de la locomotora de Norristown High Speed para robarle, según el comunicado de Nova.

SEPTA informó más tarde que: "El martes a eso de las 10:30 p.m. ocurrió un intercambio en el interior de un tren de Norristown High Speed Line en la estación de Villanova. El sospechoso se desmontó del tren pateando la puerta y acto seguido mostró la pistola dándole unos golpes al cristal de la ventana de la locomotora antes de huir”.

No se reportaron heridos en este incidente. Sin embargo, el hecho de que una persona armada estuviera merodeando el campus universitario provocó la alerta a la matrícula.

Cámaras de vigilancia captaron al individuo armado a pie cruzando el Puente peatonal cerca de Aldwyn Lane, según la universidad. “La Policía hizo una búsqueda de las áreas de la Universidad y no dio con el sospechoso. No creemos que siga cerca o dentro del campus. De hecho, no hay indicaciones de que el sujeto haya entrado a algún edificio del complejo educativo”, lee la alerta a los estudiantes.

La Policía de Radnor ratificó que “no hay amenaza alguna contra la universidad”. Todo el que tenga información adicional puede comunicarse al 610-688-0503.