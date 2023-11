Reunión comunitaria se llevó a cabo sobre el controversial proyecto: 76ers Arena

El equipo de desarrollo de 76 arena propuesto en Market East, llevó a cabo su primera reunión comunitaria.

El evento se realizó en el Sheraton Hotel en Center City a la que asistieron grandes partidarios del proyecto, y miembros del sindicato que se beneficiarán de los trabajos de la construcción.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

En varias ocasiones la seguridad escoltó a personas con carteles en contra del proyecto. Un portavoz del equipo de desarrollo informó que se les pidió a los individuos que se fueran porque estaban causando distracción durante la actividad.

Más tarde, el copropietario de los 76ers, David Adelman intervino y dijo que no era necesario que se fueran y le indicó al equipo de seguridad que podían quedarse.

Una de las preocupaciones de los oponentes es el tráfico y el estacionamiento. Quienes dicen que la arena causará congestión en el área durante los días de eventos.

Por otro lado, los desarrolladores argumentan que los datos que han recopilado muestran que menos de la mitad de los fanáticos que asisten a los juegos de los sixers legarán en coche.

"Creemos que el 40% va a conducir, el 40% va a tomar el transporte público, el 10% va a tomar taxis o viajes compartidos y el 10% va a caminar, andar en bicicleta u otro medio de transporte", comentó Alex Kafenbaum de HBSE.

“Creo que esas suposiciones no tienen evidencia en este momento. No dijeron que harían una encuesta ni nada por el estilo. Pero no sé de dónde salieron esos números”, dijo Mary Yee, representante de la Coalición Salvemos a Chinatown.

El objetivo clave de la reunión fue corregir malentendidos sobre el proyecto propuesto.

Si se aprueba, el estadio propuesto se ubicaría en el sitio del actual distrito de la moda (fashion Distric) en Market Street.

“Sabemos que hay varias comunidades alrededor del sitio que ven algunas oportunidades, pero también algunas preocupaciones que quieren que se aborden si esto avanza. Y esos son serios; Nos los tomamos muy en serio, pero también queremos asegurarnos de que las personas basen sus opiniones y percepciones sobre el proyecto en hechos”, comentó David Gould de 76 Devcorp.