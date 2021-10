Revelan imágenes y audios relacionados a muerte de hombre a manos de oficiales

La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey publicó imágenes de la cámara del cuerpo de un hombre que fue asesinado a tiros por un oficial de la Policía, después de llamar al 911 e informar que había intrusos fuera de su casa en Mantua, Nueva Jersey.

Los investigadores dijeron que dos oficiales de la Policía del municipio de Mantua llegaron a la casa de Charles Sharp III, de 49 años, alrededor de la 1:35 a.m. del 14 de septiembre. Los oficiales estaban respondiendo a una llamada al 911 de Sharp que informó que dos hombres y una mujer intentaban invadir su propiedad, incluida una persona armada con una pistola.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Un tipo estaba en mi cobertizo. En la puerta de mi cobertizo”, dijo Sharp al despachador en la llamada de cinco minutos que fue revelada por la Oficina del Fiscal General el miércoles. “Vine para salir a enfrentarme a ellos. Y había un tipo en mi camioneta".

Sharp le dijo al despachador que trató de asustar a los intrusos arrojándoles un cuarto de cartucho de dinamita. También afirmó que tenía una pistola que le pasó su abuelo.

“Mi abuelo me dio una .45. No sé qué se me permite hacer al respecto", le dijo al despachador.

A medida que continúa la grabación, se escucha a una persona que grita, "baja el arma".

El despachador luego le pregunta a Sharp: "¿Está hablando con mis oficiales?"

Momentos después se escuchan sonidos de disparos.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a los agentes que llegan a la casa de Sharp y lo ven afuera. Luego, uno de los oficiales saca su arma y dispara múltiples tiros a Sharp, disparándole al menos una vez. Los investigadores dijeron que luego se encontró una réplica detallada de una pistola semiautomática calibre .45 cerca de Sharp.

Los oficiales prestaron primeros auxilios antes de que Sharp fuera trasladado de urgencia al Jefferson Washington Township Hospital, donde fue declarado muerto a las 2:49 a.m., dijo la oficina del fiscal general.

La vecina Grace Vulpio le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 que Sharp era un veterano militar muy querido en el vecindario.

"Era un buen tipo", dijo. "Se acaba de mudar, acaba de conseguir un perro nuevo, así que así es como hablamos porque los perros estaban juntos".

La Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad (OPIA) está investigando el tiroteo. La Oficina del Fiscal General también publicó la grabación del 911 y las imágenes de la cámara corporal del tiroteo en respuesta a una solicitud de la Ley de Registros Públicos Abiertos (OPRA). Los investigadores también se reunieron el miércoles con la familia de Sharp y su abogado para revisar las grabaciones.

La Oficina del Fiscal General dijo que continuará investigando el incidente y que el caso se presentará a un gran jurado una vez que se complete. El gran jurado decidirá entonces si se presentarán cargos penales.