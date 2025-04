“No tienen idea del sistema legal de inmigración”, abogada ante revocación del CBP One

Inmigrante si eres usuario de la aplicación CBP One no te apresures ante la revocación y multas que auguró la administración de Donald Trump, más bien, consulta un abogado.

Y es que, según la experta en inmigración, la licenciada Tessy Ortiz, todos los migrantes bajo la aplicación gubernamental están sujetos a procedimientos en corte y no pueden abandonar el país sin acudir a sus citaciones.

“Las personas que están manejando todo esto parece que no entienden el proceso de inmigración legal de Estados Unidos. La mayoría de los que tiene el CBP One tiene que resolver su cita en corte porque si no les traería consecuencias más graves”, recalcó Ortiz.

Insistió en que “un juez es el que tiene que permitirles salir del país, porque de lo contrario su proceso legal puede afectarse”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Estas son las recomendaciones principales:

No tomes decisiones apresuradas.

Consulta a un abogado de inmigración antes de tomar una determinación.

“Yo creo que todos los usuarios del CBP One deben asegurarse que califican para algo más, como por ejemplo el parole de los cubanos. Hay que ver caso a caso y el abogado sería el que le avisaría a la corte que el inmigrante quiere irse del país para que lo saquen del proceso y se pueda ir”, recalcó Ortiz.

Sobre las multas que el gobierno de Trump asegura implementará diariamente a usuarios del CBP One si es que no se van voluntariamente de Estadios Unidos reiteró que “sinceramente esta es una ley poco práctica. Tengo curiosidad de qué es lo que tiene en su cabeza sobre el proceso legal migratorio de Estados Unidos, que para ellos está claro, pero no sé cómo podrían aplicar esas multas. La verdad es que no tienen idea de cómo se mueve el sistema legal de inmigración en el país”.

Para más información de inmigración y tus derechos pulsa aquí.