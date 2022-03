Riña por publicación en Facebook habría avivado balacera que cobró la vida de niñita

Una disputa entre mujeres por una publicación en Facebook habría sido la causa de la muerte a balazos de una niñita, de nueve años, en Trenton, Nueva Jersey el viernes pasado.

Según el fiscal de Mercer County, Angelo Onofri, la menor Sequoya Bacon-Jones estaba jugando con su hermano en el parque, cerca de la cancha de baloncesto del complejo de vivienda donde residía, cuando se desató el tiroteo.

La investigación arrojó lo siguiente:

Dos mujeres comenzaron a pelear por una publicación de Facebook en el parque del complejo de vivienda.

Dos caballeros, entre ellos el pistolero, se agregaron al pleito.

Uno de ellos abrió fuego impactando a la menor en la parte frontal del cuerpo.

Luego huyó del lugar en un auto Acura.

El sospechoso fue identificado como Isaiah Roberts, de 19 años, quien enfrenta varios cargos por asesinato y ofensas por posesión ilegal de armas.

Una de las damas involucradas en la riña de Facebook es la hermana del ahora acusado.

Una persona abrió las puertas de su casa para albergar a los niños de las balas, pero la víctima corrió para el lado opuesto.

“Los niños no tienen que dejar de hacer las cosas que se supone que hagan, tales como jugar. Este caso fue excepcional y personal a la vez. Logramos movilizar todos los componentes de la uniformada gracias a la contribución de la comunidad, pero tenemos que mejorar. No podemos seguir viendo niños muertos en nuestros vecindarios”, destacó el fiscal Onofri.

Explicó que Roberts fue avistado por policías el martes en el Acura en el que se presume huyó y se ordenó una parada de tránsito cuando el individuo se desmontó del asiento del pasajero y comenzó a correr. Así inició la persecución a pie involucrando elementos de las autoridades de varias agencias hasta que pudieron apresarlo cerca del Delaware River. “Para ser que pensó que podía nadar hasta Pensilvania”, apuntó el fiscal.

La madre de la víctima, visiblemente afectada, manifestó sus agradecimientos a las autoridades y recalcó que “mi niña iba a estar ‘on top of the world’ y ya no puede estarlo, por una estupidez de Facebook. No lo puedo entender. Ella era tan inteligente. Era una persona que nació batallando y se fue de la misma forma. Conocerla era no olvidarla jamás, porque le dejaba una sonrisa en el rostro a todos”.

Uno de los oficiales quienes atendieron la emergencia cuando la pequeña resultó herida fue el hispano José Ocasio, quien según el fiscal montó la niña en la patrulla y luego la acompañó en la ambulancia hasta el hospital.