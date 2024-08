Atrapan supuesto ladrón de joyas, lo envían al hospital, pero no dan con el botín

Un hombre, quien figura como sospechoso de cometer un robo a mano armada en una joyería de Filadelfia, sigue en el hospital tras haber sostenido heridas durante una “breve persecución” al momento del arresto.

El capitán Jason Smith reveló que Phu Chim, de 53 años, enfrenta cargos por asalto agravado, violación a la ley de armas y robo, así como delitos relacionados.

“El sospechoso sigue recuperándose en Penn Presbyterian Hospital hasta su vista preliminar en corte”, recaló el oficial.

El atraco se registró el pasado 31 de julio 2024 en la cuadra 900 de Arch Street a eso de las 3:00 p.m., mientras que el arresto fue el tres de agosto en la cuadra 1600 de South 28th Street.

Según Smith la orden de arresto fue diligenciada por el equipo SWAT de la Policía de Filadelfia y estos se enfrascaron en “una breve persecución a pie” tras el sospechoso quien quiso fugarse. Por las heridas que sostuvo en ese encuentro sigue hospitalizado.

También se diligenció una orden de allanamiento en la vivienda y se hallaron dos armas de fuego de varios calibres, municiones y $200,000 en marihuana. Las joyas hurtadas el día de los hechos nunca fueron recuperadas.

“Este señor tiene seis previos arrestos por robo y narcóticos”, según el capitán Smith.

Así fue como lo identificaron:

En la joyería se hallaron dos guantes azules y un guante púrpura justo en el suelo frente a la vitrina de donde el individuo habría sacado tres bandejas de joyas entre las que figuraron aretes, collares y sortijas con un valor de $120,000.

En frente del establecimiento se recuperó una gorra de blanca y gris con el emblema de los Sixers.

Todo esto fue procesado para obtener el ADN.

Imágenes de vigilancia muestran al sujeto estacionándose en un lote de la cuadra 101 de North 11th Street dos horas previas al delito.

En el estacionamiento se pudo obtener identificación del vehículo un Lexus color negro.

A man is in custody after he was caught on video robbing a jewelry store in Center City at gunpoint, Philadelphia police said.