Rompen lazos con organización que cambió formato para la inmunización

El Departamento de Salud de Filadelfia rompió relaciones con la entidad Philly Fighting COVID, luego de que la organización dejara de ser una entidad sin fines de lucro.

Y es que luego de que cientos de personas, residentes de la ciudad se registraran en el portal para obtener la vacuna contra el coronavirus, se teme que la información pueda ser vendida a terceros para lucro.

“Tenemos un problema que empieza con la ciudad y termina con la ciudad para asegurar que the data is not compromised”, dijo a TELEMUNDO 62 la concejal María Quiñonez Sánchez. “Andamos semanas diciendo qué hay un problema con el grupo y el departamento de salud no hizo caso”.

La funcionaria puso en relieve que las disparidades en la organización fueron relevantes incluso antes de que se rompiera la alianza entre las partes.

Quiñonez Sánchez desconoce la motivación para otorgarle prioridad a la mentada entidad luego de que “en una ciudad con tanto hospital y tanto centro con experiencia y confianza porque nosotros le dimos esa responsabilidad a una nueva organización”.

Philly Fighting COVID se estableció de forma inicial con centros de pruebas del coronavirus y más tarde se adentró en el tema de la inmunización. Cabe recordar, que el comisionado Thomas Farley primero negó relaciones con la entidad e incluso dijo que el portal de la ciudad estaba separado al de la organización, pero una semana después unieron esfuerzos.

Lo que sabemos de los organizadores de Philly Fighting COVID es poco y según la concejal “supuestamente es una compañía de unos jóvenes que se graduaron de Drexel”.