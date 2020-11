Ronda adicional de beneficios para desempleados en NJ

El Departamento del Trabajo de Nueva Jersey anunció esta semana que 88 mil reclamantes potencialmente elegibles adicionales tendrían una oportunidad adicional de certificarse para el beneficio de tiempo limitado de $300.

Portavoces anunciaron mediante comunicado de prensa que se notificará a las personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad por correo electrónico y mensaje de texto en las próximas semanas.

“Dado que los pagos hechos a los residentes de Nueva Jersey hasta la fecha no agotaron nuestro fondo de FEMA, estamos desarrollando un proceso para los reclamantes restantes que pueden ser elegibles pero no seleccionaron una razón relacionada con COVID para su desempleo para hacerlo”, dijo el comisionado RobertAsaro-Angelo. "Nos complace poder ofrecer esta oportunidad a las personas que no cumplieron con la fecha límite de certificación original, con la esperanza de que muchos cumplan con los requisitos federales de elegibilidad".

El pago de FEMA, conocido como Asistencia para salarios perdidos (LWA), es un programa federal que pagó un suplemento semanal de $300 a la mayoría de los trabajadores desempleados durante las semanas que terminaron el 1 de agosto al 5 de septiembre por una razón relacionada con COVID-19. El beneficio máximo es por seis semanas, por un total de $1,800.

“Más de 1.46 millones de trabajadores han sido considerados elegibles para recibir beneficios desde marzo y más de $18.4 mil millones han sido entregados a nuestros trabajadores desempleados y subempleados”, dijo Murphy durante su rueda de prensa en la que ofreció el detalle de cómo se encuentra el estado ante la pandemia de coronavirus.

Para la semana que terminó el 31 de octubre, Nueva Jersey experimentó una caída del 9 por ciento en las nuevas solicitudes de desempleo, la tercera semana consecutiva de disminuciones, para un total semanal de 24,690 nuevas solicitudes.

En el Estado Jardín se registraron 2,104 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que eleva el total acumulado a 247,219.

Durante los últimos tres días, desde el lunes, se registraron 6,408 casos adicionales. Además, se informaron 12 muertes, lo que elevó el total estatal a 14,603.