Roots Picnic regresa con artistas de renombre

Después de una pausa de dos años debido a la pandemia, el Roots Picnic regresará a Filadelfia y contará con la superestrella de R&B y la intérprete del medio tiempo del Super Bowl, Mary J. Blige.

El festival de dos días, organizado por el legendario grupo de hip hop The Roots, se lleva a cabo en Mann at Fairmount Park en Filadelfia, el sábado y domingo cuatro y cinco de junio. Las entradas salen a la venta el viernes 18 de febrero a las 10:00 a.m. y se puede comprar aquí.

Junto con Blige, la cartelera de este año incluye a Summer Walker, Wizkid, Kirk Franklin, Jazmine Sullivan, J Period Live Mixtape con Black Thought, Rick Ross, G Herbo, Mickey Guyton, Muni Long y más.

Además de la música, Roots Picnic también contará con un escenario de Podcast, que tendrá podcasts en vivo de Million Dollaz Worth of Game, Questlove Supreme y más.

“Después de dos largos años, nos complace anunciar el regreso de The Roots Picnic a Filadelfia con dos días de música y cultura en Mann at Fairmount Park”, dijo Shawn Gee, presidente de Live Nation Urban, gerente de The Roots y co-fundador del evento. “Este año, Black Thought, Questlove y yo intentamos seleccionar una alineación que rompiera las barreras de género que a menudo nos separan en la cultura negra. Poder contratar a Mickey Guyton, Kirk Franklin, G Herbo, Wizkid, Wallo & Gillie y Mary J Blige en la misma alineación fue un sueño hecho realidad”.

LISTA DE ARTISTAS (sujeta a cambios)

Mary J. Blige con The Roots

Summer Walker

Wizkid

Jazmine Sullivan

Kamasi Washington

J Period Live Mixtape con Black Thought, Rick Ross y Benny the Butcher

Jam Session de Soulquarians con Keyshia Cole, SWV y Musiq Soulchild

Masego

Kirk Franklin

G Herbo

Tierra Whack

Freddie Gibbs

Mickey Guyton

Yebba

Chief Keef

Robert Glasper & Bilal

DJ Jazzy Jeff & Rakim

Babyface Ray

Muni Long

CKay

Protojoe

Serpentwithfeet

Ambre

Alex Isley

KUR

Durand

Suzanne Christine

Mu Mu Fresh

Jordan Hawkins

Macc N Cheese

Aquil Dawud

DJ Diamond Kuts

DJ Aktive

ESCENARIO DE PODCAST: