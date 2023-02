Sacan de la calle alrededor de 100 armas y generan arrestos masivos

Un individuo, de 40 años, de Filadelfia y quien no tenía permiso para adquirir armas por su historial delictivo, enfrenta cargos por presuntamente liderar desde el 2020 hasta el presente una red de compra y venta de armas ilegales en toda Pensilvania.

Se trata de Larry Williams, quien, según un contingente de autoridades federales, estatales y locales, reclutó a varios sujetos para comprar hasta 100 armas en un periodo récord de tiempo y luego venderlas aún más rápido debido a la demanda.

El fiscal de Montgomery County, Kevin Steele dijo en conferencia de prensa que este individuo se valió de tecnología de celulares y aplicaciones de transferencia de dinero para conformar su negocio ilegal.

“Este grupo les vendía las armas a personas con mal récord criminal que no podía adquirirlas de otra forma que no fuera ilegalmente. Estamos hablando de que lograron comprar 94 armas que pudimos registrar y otras 23 para las que no pudieron completar la transacción”, sostuvo Steele.

El funcionario explicó que los compradores, reclutados por Williams, visitaban armerías y Gun Shows en todo Pensilvania, para adquirir mercancía de forma rápida. Uno de los presuntos reclutas pudo obtener hasta 17 armas de diferentes suplidores en dos días.

Los compradores fueron identificados como:

Robert Cooper III, de 23 años

Ziair Stenson, de 26 años

Malik Rowell-Jernigan, de 24 años

Kevin Lester Logan, de 24 años

Daynell Jones, de 40 años

Zakayla S. Deshields, de 22 años

Shadiid Smalley, de 23 años

Hasta el momento de las 94 armas adquiridas solo se han recuperado 29 por las autoridades. El restante 65 sigue en las calles y algunas de las recuperadas han sido utilizadas en crímenes desde Pittsburg hasta Nueva York y Connecticut.