Se duplican las cifras de contagios en Filadelfia

El alcalde Jim Kenney dijo tajantemente el jueves que culminaron las negociaciones con el dueño del Hahneman Hospital ya que no pudieron llegar a un acuerdo.

“Simplemente no tenemos el tiempo de ponernos a litigar o negociar. Tenemos que conseguir más de 700 camas de hospital lo antes posible”, destaco el funcionario.

Explicó que, si bien Nueva York se convirtió en el epicentro del coronavirus en la zona, no quiere que Filadelfia llegue a esa etapa. “Estamos buscando edificios que tengan la capacidad de albergar a personas infectadas en recuperación y sabemos que encontraremos algo. No podemos invertir en la compra de una instalación, porque no la necesitaremos para nafa más ni tenemos el presupuesto”.

Kenney dijo que en una nota positiva más de 35 organización se individuos se han registrado para la donación de equipo protector para los trabajadores de salud.

El vertiginoso aumento de casos en Filadelfia alcanzó el jueves con 127 contagios para un total de 475.

El comisionado de salud Tom Farley adelantó sobre los contagios lo siguiente:

762 personas se sometieron a la prueba

18 son menores de 20 años

216 están entre los 20-39 años

126 están entre los 40-59 años

115 tiene 60 años o mas

40 están hospitalizados

44 son trabajadores de la salud

El galeno recomendó que personas que hayan viajado a Nueva York recientemente a acuartelarse de forma voluntaria por al menos 14 días antes de tener contacto con terceros.

La primera muerte en la ciudad fue registrada el miércoles. Se trató de un hombre, de 50 años, con condiciones preexistentes.