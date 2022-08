Se reportan heridos en Six Flags Great Adventure

Equipos de emergencia llegaron hasta Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey el jueves por la noche por un informe de lesiones dentro del parque de diversiones.

La Policía del municipio de Jackson dijo que los proveedores de EMS fueron enviados poco antes de las 8:00 p.m. Se adelantó que los heridos se debieron al mal funcionamiento de una montaña rusa. Aparentemente, las heridas de los implicados no amenazaban la vida.

Desde el SkyForce10 se podía apreciar a varias ambulancias reunidas en el estacionamiento.

La Policía no pudo confirmar si las lesiones estaban relacionadas con algún viaje en particular. Aún no se ha obtenido una reacción de parte del parque, solicitada por nuestra cadena hermana NBC10.

