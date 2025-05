Cargos contra segundo adolescente por fuego forestal Jones Road

Un segundo adolescente fue encausado por provocar el incendio forestal Jones Road en Ocean County, Nueva Jersey, que área desde el 22 de abril.

Se trata de un joven, de 17 años, quien por ser menor no fue identificado, pero enfrenta cargos por Incendio agravado, incendio provocado y obstaculización de la aprehensión, según el fiscal de distrito Bradley Billhimer.

El primer sospechoso fue identificado como Joseph Kling, de 19 años, quien deberá presentarse en corte la tarde del dos de mayo 2025.

El fuego forestal Jones Road fue registrado por el Cedar Bridge Fire Tower el 22 de abril en el área de Jones Road y Bryant Road en Waretown. El siniestro quemó 15,300 acres de terreno y al 28 de abril estaba contenido en un 75%, según el NJ Forest Fire Service.

Esto significa que el incendio sigue activo, pero está controlado en el perímetro creado por los bomberos.

