Seleccionan jurado para juicio por corrupción de Johnny “Doc” Dougherty

El poderoso líder sindical de Filadelfia, Johnny "Doc" Dougherty, fue a juicio el lunes por un caso de corrupción en el Ayuntamiento en el que se le acusa de mantener a un concejal en la nómina del sindicato para impulsar su agenda.

Dougherty, de 61 años, que ha destinado más de $30 millones en fondos sindicales a candidatos políticos, enfrenta un juicio posterior por extorsión por otras actividades sindicales. Expresó su confianza en que limpiaría su nombre cuando llegara para la selección del jurado el lunes en el juzgado federal.

Doce miembros del jurado y seis suplentes fueron seleccionados a las 5:30 p.m., y mañana comenzarán los argumentos de apertura para la defensa y el enjuiciamiento.

"No he tenido ningún delito", dijo Dougherty fuera del juzgado. "Así que esto es un alivio. No puedo esperar para entrar y hacer esto".

Dougherty había estado en la mira del FBI durante años antes de 2019, cuando se le acusara de más de 100 delitos, incluido mantener al concejal de la ciudad Bobby Henon en un trabajo sindical de $70,000 al año mientras trabajaba a tiempo completo en el Ayuntamiento de $ 140,000 al año.

Dougherty ha mantenido un estricto control sobre los trabajos de construcción en la región de Filadelfia durante más de dos décadas al frente del Local 98 de la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, que tiene casi 5,000 miembros. También dirige el Buildings Trades Council de la ciudad, un grupo coordinador de sindicatos locales con 70,000 miembros.

Como ejemplo, de acuerdo con la acusación formal, Dougherty presionó a Comcast Corp. para que enviara dos millones en trabajo eléctrico a un amigo mientras el gigante de los medios negociaba la renovación del contrato de arrendamiento de cable de la ciudad por 15 años; presionó al Hospital de Niños de Filadelfia para que los trabajadores del sindicato instalaran máquinas de resonancia magnética; e hizo que Henon investigara una empresa de grúas que se apoderó del coche de Dougherty.

El sindicato apoya principalmente a los candidatos demócratas, pero también ha apoyado a los republicanos en ocasiones.

Henon, demócrata y ex electricista sindical, ha permanecido en el Ayuntamiento desde la acusación de 2019. Tanto él como Dougherty enfrentan 13 cargos, incluido el fraude de conspiración y servicios honestos, y una sentencia máxima de 20 años por el cargo más grave. Ambos se han declarado inocentes y permanecen libres bajo fianza.

Los fiscales federales dicen que Dougherty "puso sus propios intereses por encima de los de los miembros".

Sin embargo, el abogado defensor Henry E. Hockeimer, en un comunicado de 2019, dijo que Dougherty ha puesto toda su energía en el sindicato y lo calificó de "absurdo" decir que trató de defraudarlo.