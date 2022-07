Sentenciado por incendiar vehículo de la Policía durante protesta

La primera de las seis personas acusadas de incendiar vehículos policiales en Filadelfia durante las protestas de 2020, tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis, fue sentenciada.

Ayoub Tabri, de 25 años, fue sentenciado a pasar 364 días tras las rejas, menos tiempo del que ya ha cumplido bajo custodia y lo suficientemente corto como para evitar que se inicie un proceso de deportación para el inmigrante marroquí.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los abogados de Tabri, quien reside en Arlington, Virginia, dijeron que el titular de la tarjeta verde ha estado en los Estados Unidos desde que tenía seis años. Una sentencia más larga, que él y los demás enfrentaron bajo los cargos originales de incendio premeditado que conllevaban una sentencia mínima de siete años de prisión, podría haberlo enviado a un país donde no conocía a nadie y no hablaba el idioma, según The Philadelphia Inquirer.

El exfiscal federal Bill McSwain había prometido presentar los cargos más severos de incendio provocado contra las seis personas arrestadas. Después de que dejó el cargo el año pasado, los fiscales federales llegaron a acuerdos de culpabilidad con algunos de esos acusados, incluidos Tabri y Lore-Elizabeth Blumenthal. Aún así, los fiscales pidieron en la corte el pasado lunes una sentencia más larga.

Tabri se declaró culpable en marzo de un cargo de obstruir la aplicación de la ley durante un desorden civil, según los registros judiciales.

“El juez tomó en consideración los factores apropiados e impuso una sentencia justa”, dijo el martes Nancy MacEoin, defensora pública federal que representa a Tabri.

Una vez liberado, Tabri cumplirá tres años de libertad condicional y tendrá que pagar alrededor de $87,000 en restitución por el automóvil de la Policía Estatal de Pensilvania destruido después de que él y otros lanzaran bengalas encendidas en el vehículo.

Blumenthal, quien se declaró culpable de dos cargos de obstruir la aplicación de la ley durante un desorden civil relacionado con arrojar un trozo de barrera policial en llamas a un automóvil policial, está programado para ser sentenciado a finales de este mes. La Policía usó fotos de la protesta y perfiles de redes sociales para encontrar a Blumenthal, de 35 años y residente de Jenkintown, que vestía una camisa distintiva que los investigadores rastrearon en Etsy y tenía un tatuaje reconocible.

El abogado Paul Hetznecker se negó a comentar sobre los detalles del caso de Blumenthal, pero dijo que el cambio en el enjuiciamiento de los acusados ​​que enfrentan cargos por las protestas es importante.

“Esto refleja una evolución en el pensamiento de los fiscales en el departamento de justicia sobre estos casos y ponerlos en el contexto apropiado”, dijo Hetznecker. “Estos casos ocurrieron en un punto crítico importante de nuestra historia, y deben verse de esa manera”.

El caso contra Blumenthal fue ampliamente criticado por defensores de los derechos civiles, a quienes les preocupaba que fuera una señal de políticas que promueven una mayor vigilancia de los disidentes en las redes sociales y en Internet. Los cargos iniciales de McSwain también se convirtieron en un símbolo del fervor de los funcionarios federales para imponer penas severas a los arrestados durante las protestas en todo el país.

Otro acusado tiene programada una audiencia de declaración de culpabilidad por cargos menores a finales de este mes. Está previsto que los otros tres acusados ​​en los incendios del vehículo policial vayan a juicio a finales de este año.