Sentencian a exalcalde de AC por supuesto pleito con equipo de caridad

Un exalcalde de Atlantic City fue sentenciado a 30 días de prisión y 11 meses de arresto domiciliario por robar $87 mil de un programa de baloncesto juvenil que fundó.

Frank Gilliam, un demócrata, es el último de una línea de funcionarios corruptos de Atlantic City, que ha sido tan conocida que inspiró una exitosa serie de televisión de HBO.

Pudo haber sido sentenciado a casi dos años en una prisión federal luego de su declaración de culpabilidad de octubre de 2019 por fraude electrónico.

“Me presento ante este tribunal como un ser humano fracturado, uno que busca hacerlo mejor”, dijo Gilliam sollozando al juez a través de un enlace de video. "Es algo que desearía que nunca sucediera. Pero sucedió. El error que cometí no es algo de lo que esté orgulloso”.

"Estoy avergonzado, estoy avergonzado", dijo Gilliam, de 49 años. "He herido a personas que me aman, he herido a personas que dependían de mí".

Los fiscales federales solicitaron una pena de prisión de 15 a 21 meses para Gilliam, quien renunció como alcalde el día en que se declaró culpable.

Reconoció haber robado $87,000 de un programa de baloncesto juvenil que había establecido, usando parte del dinero para artículos personales, incluida ropa cara, viajes y comidas.

Los fiscales dijeron que Gilliam solicitó donaciones mientras era miembro del Concejo Municipal y luego como alcalde bajo el falso pretexto de que eran para el equipo juvenil de baloncesto o para útiles escolares para niños pobres.

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Joseph Rodríguez, señaló que Gilliam cometió un delito grave que debía ser castigado. Pero también puso en práctica pruebas de los años de trabajo de Gilliam con los jóvenes.

“Este acusado robó más dinero del que ganan muchos residentes estadounidenses en un año”, dijo el juez. "El acusado también tomó dinero de los niños muy desfavorecidos en Atlantic City que trató de alentar y preparar para una vida mejor".

En una carta a la corte en diciembre, el propio Gilliam pidió ser sentenciado a libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario.

El juez ordenó que Gilliam realizara 200 horas de servicio comunitario en tres años.

El fiscal federal adjunto Sean Farrell se opuso a la sentencia, diciendo que debería haber sido más larga para disuadir a otros en una situación similar.

“Estafó a la comunidad y lo hizo a costa de los niños”, dijo Farrell.

El abogado de Gilliam, Harry Rimm, dijo que el ex alcalde ha expresado remordimiento, está restituyendo y es el principal cuidador de su nieto de 4 años. El abogado también notó una tragedia temprana en la vida de Gilliam cuando su padre mató a su madre cuando Gilliam tenía 3 años.

Rimm enfatizó que Gilliam admitió haber tomado dinero privado, no fondos públicos. Eso lo distingue de una larga lista de sus predecesores acusados ​​de corrupción, que se remonta a los funcionarios de Atlantic City de principios de siglo, cuya malversación se relató en la serie de HBO "Boardwalk Empire".

En 2007, cuatro de los últimos ocho alcaldes de la ciudad habían sido arrestados por cargos de corrupción y un tercio de los nueve miembros del Concejo Municipal estaba en prisión o bajo arresto domiciliario.

Gilliam no es elegible para ocupar un cargo público nuevamente. Aún no se ha fijado una fecha para que se presente en prisión.