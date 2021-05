Separa las fechas, compra boletos y alístate para las actividades

Con Filadelfia lista para levantar las restricciones restantes de COVID-19 el 11 de junio, muchos festivales, conciertos y eventos al aire libre regresarán este verano.

Los visitantes y los locales pueden explorar nuevas exhibiciones en algunos de los museos más populares de la ciudad (que volvieron a su capacidad máxima el 21 de mayo) y ver a sus equipos deportivos favoritos jugar en vivo mientras los estadios vuelven a su capacidad máxima. Muchos festivales de música, arte y comida regresarán al aire libre o en un formato híbrido, incluida la primera edición al aire libre del Philadelphia Flower Show.

Pero tenga en cuenta: los eventos requerirán diversos grados de protocolos de seguridad COVID-19, como el uso de cubiertas faciales y el distanciamiento social de los demás.

Aquí hay una lista de algunos acontecimientos que vale la pena poner en su calendario.

Vuelven los festivales y eventos especiales, algunos antes de que comience oficialmente el verano

El PHS Philadelphia Flower Show - el evento hortícola más grande y antiguo del país se abrirá al aire libre por primera vez en 192 años. El espectáculo incorporará los paisajes del Parque FDR en el sur de Filadelfia, donde está programado para realizarse del 5 al 13 de junio.

Dónde: en FDR Park en Pattison Avenue y South Broad Street, Filadelfia

Horario: sábado, cinco de junio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., domingo, seis de junio al domingo, 13 de junio, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Hand to Hand Circus Festival Este festival de dos semanas contará con actos de circo contemporáneo como acrobacias, malabares, payasadas y antenas. Las presentaciones en vivo se llevarán a cabo tanto en interiores como en exteriores de una manera socialmente distante del tres al 13 de junio en el Philadelphia Waterfront.

Dónde: 140 N. Columbus Blvd. (en Race St.) Filadelfia

Horario: Verifica aquí los detalles.

Philadelphia Juneteenth Parade & Festival June 18th Filadelfia albergará una serie de eventos que incluyen la Competencia de la Casa Flotante del Día de la Libertad del Juneteenth en Filadelfia y la Marcha del Día de la Libertad del Juneteenth a lo largo de la calle 52, pero el desfile real ha sido cancelado debido a las restricciones de COVID-19.

Dónde: Filadelfia

Horario: 19 de junio

Manayunk Arts Festival El festival de arte al aire libre con jurado más grande del área de los tres estados regresará a Manayunk el sábado 26 de junio y el domingo 27 de junio. El festival contará con cerámica, fotografía, joyería y más de artistas de todo el país. Los asistentes al festival también pueden disfrutar de comida y música en vivo.

Dónde: Main Street, Filadelfia

Horario: sábado 26 de junio de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y el domingo 27 de junio, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Wawa Welcome America Los habitantes de Filadelfia pueden celebrar el cuatro de julio en el lugar de nacimiento de Estados Unidos con una semana de eventos, incluido un concierto gratuito. Los cabezas de cartel anteriores incluyen a Jennifer Hudson, Pitbull y The Roots de Filadelfia. Otras actividades han incluido concursos de comer embutidos, fiestas en la calle y proyecciones de películas. El evento culmina con una exhibición de fuegos artificiales sobre el Museo de Arte de Filadelfia. El año pasado, Wawa Welcome America incluyó más de 50 eventos gratuitos en línea y un concierto en vivo con actuaciones de la actriz de Broadway Cynthia Erivo, la Jazz Orchestra of Philadelphia y el cantante de R&B Jason Derulo.

Más información aquí.

Blue Cross RiverRink Summerfest - Los visitantes pueden disfrutar de patinaje sobre ruedas al aire libre, juegos en el paseo marítimo, paseos y minigolf en el paseo marítimo de Filadelfia durante todo el verano. Los concesionarios al aire libre venderán alimentos clásicos como cheesesteaks, Crabfries, funnel cake y cócteles de verano. Blue Cross RiverRink Summerfest está abierto los siete días de la semana.

Dónde: 101 S Columbus Blvd., Filadelfia

Horario: 7 de mayo al 26 de septiembre. Visite el sitio web para obtener más detalles.

Philadelphia Folk Festival - músicos establecidos y futuros actuarán en el 60º festival anual que se llevará a cabo de forma virtual y en persona en Upper Salford Township, Pensilvania. El festival incluirá música, talleres y actividades, para todas las edades.

Dónde: 1323 Salford Station Rd., Neiffer

Horario: 19 al 22 de agosto. Consulte aquí para obtener más detalles.

Bebida y comida

Philly Beer Week - Del 4 al 13 de junio, Philly Beer Week regresará después de saltarse el año pasado debido al COVID-19. El festival de diez días contará con eventos en toda la ciudad que incluyen cenas, lanzamientos de cerveza y oportunidades educativas. Con el lema "Es esencial", el festival espera estimular la economía local y hacer que los camareros, los camareros y el personal de cocina vuelvan a trabajar.

Dónde: Filadelfia

Horario: del 4 al 13 de junio. Visite el sitio web para obtener más detalles.

Parks on Tap - este jardín de cerveza itinerante albergará ventanas emergentes en varios parques de Filadelfia. Cada parque y ubicación son seleccionados por Philadelphia Parks & Recreation y FCM Hospitality para resaltar las ofertas de los parques de la ciudad. Parks on Tap tiene actualmente dos ubicaciones emergentes a lo largo del río Schuylkill.

Dónde: Water Works en 640 Waterworks Dr. y Trails End en Schuylkill River Trail a través de South St Ramp, South St & S 27th St.

Horario: consulte el sitio web para obtener más detalles.

Terrace on Tap - Otra ventana emergente, Terrace on Tap ofrece cervezas locales, cócteles especiales y bocados pequeños en el segundo piso al aire libre del Centro de visitantes de Independence. La experiencia gastronómica ofrece vistas panorámicas del Independence Mall y estará abierta para reservaciones desde finales de mayo hasta mediados de junio.

Dónde: 599 Market Street, Filadelfia

Horario: Consulta aquí para obtener más detalles.