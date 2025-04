Servicio de SEPTA afectado por accidente mortal con Amtrak en Bucks County

Accidente mortal con tren de Amtrak en el condado de Bucks provoca suspensión del servicio de SEPTA, según funcinarios.

Las autoridades investigan los detalles después de que SEPTA informara que hubo un accidente con Amtrak en el condado de Bucks el jueves en la tarde.

Lo que sabemos:

Trenton: Service is suspended until further notice due to an Amtrak strike resulting in a fatality near Bristol Station. Alternate service suggestions are available using the SEPTA Trip Planner. https://t.co/Ngh9QsTIbm

Además, Amtrak comunicó que "Todo el tráfico ferroviario entre Filadelfia y Nueva York está temporalmente suspendido debido a las obras de los municipios locales en la zona. Se espera un retraso prolongado. Agradecemos su paciencia durante este retraso".

Travel Advisory: All rail traffic between Philadelphia and New York is temporarily stopped due to local municipalities working in the area. A lengthy delay is expected. We appreciate your patience during this delay.