SEPTA sigue reduciendo servicio de transporte por protección

La empresa de transporte SEPTA sigue reduciendo los horarios de servicio de autobús, tren y tranvía, a medida de precaución tras el registro de tres muertes, relacionadas al coronavirus, entre su plantilla de empleados.

El nuevo itinerario iniciará el jueves y tiene como objetivo "proporcionar acceso a los trabajadores esenciales que viajan a hospitales, supermercados y otros servicios esenciales para la vida", dijeron portavoces de la agencia de acarreo mediante comunicación escrita.

Así es como funcionará:

Market-Frankford Line

Las estaciones de Church, Tioga, Somerset, York-Dauphin, 2nd Street, 5th Street, 13th Street, 56th Street, 63rd Street y Millbourne estarán cerradas.

El itinerario de sábado correrá los siete días de la semana, aunque los trenes se suspenderán por completo entre la 1:00 a.m. y las 4:30 a.m. No se aceptará la tarifa en efectivo, por lo que las personas deben comprar un pase Quick Trip en un quiosco.

Broad Street Line/Broad-Ridge Spur

Las estaciones Tasker-Morris, Lombard-South, Spring Garden, Fairmount, Susquehanna-Dauphin, Wyoming, Logan y Chinatown estarán cerradas.

El itinerario de sábado correrá los siete días de la semana, aunque los trenes se suspenderán por completo entre la 1:00 a.m. y las 4:30 a.m. No se aceptará la tarifa en efectivo, por lo que las personas deben comprar un pase Quick Trip en un quiosco.

Autobuses

La agencia señaló que el servicio se limitará a "aproximadamente 60 rutas principales" que brindan acceso a servicios esenciales y tienen conexiones con las líneas Broad Street y Market-Frankford y con Regional Rail.

Las estrategias de seguridad de entrada y salida de pasajeros por la puerta trasera del autobús y la suspensión del pago de la tarifa a bordo permanecerán vigentes.

Regional Rail

El servicio se está suspendiendo para las líneas Chestnut Hill East, Chestnut Hill West, Cynwyd, Manayunk / Norristown, West Trenton y Wilmington Newark.

La línea Paoli / Thorndale solo operará entre Center City y Malvern.

La línea Lansdale / Doylestown solo operará entre Center City y Lansdale.

La línea del aeropuerto operará solo cada dos horas.

Trolleys

Las estaciones de 13th Street, 19th Street, 33rd Street y 36th Street estarán cerradas. El servicio de autobuses continuará reemplazando el trolley de la Ruta 101, mientras que el trolley de la Ruta 102 fue suspendido.

Se establecerá un horario de sábado los siete días de la semana.

Norristown High Speed Line

Se establecerá un horario de sábado los siete días de la semana, sin cambios adicionales.