SEPTA inaugura nueva ruta de autobús en Chester County

SEPTA reveló el jueves que inaugirará una nueva ruta de autobús que se extenderá en partes del condado de Chester.

La compañía de transporte informó que substituirá a Krapf como el operador de la ruta A en Chester County, por lo que los residentes podrán usar su tarjeta SEPTA en esta ruta a partir del primero de agosto.

Se informó que la ruta seguirá la misma ruta de Krapf, aunque con contará con algunos ajustes menores.

La ruta operará durante los 7 días de la semana de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. entre semana y de 6:30 a.m. a 9:15 p.m. los sábados y de 7:00 a.m. a 6:15 p.m. los domingos.

Estas son las paradas incluidas bajo esta nueva ruta:

La zona comercial de Lincoln Highway

Coatesville

Downingtown

Exton Square Mall

Main Street en Exton

El Centro de Transporte de West Chester

Oficinas gubernamentales del condado de Chester en West Chester Borough

Estos son los horarios que se implementarán temporalmente para que los pasajeros se preparen para el cambio.

● Jueves 22 de julio - del mediodía a las 6 p.m. en Lincoln Ave y 3rd Ave, Coatesville

● Sábado 24 de julio - de 8 a.m. a. 1 p.m. en la parada de autobús de la ruta A en Exton Square Mall, Exton

● Martes, 27 de julio - de 8 a.m. al mediodía en Lincoln Ave y 3rd Ave, Coatesville

Para ver el horario de esta ruta haz click aquí.