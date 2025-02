SEPTA está listo para el ‘Desfile de campeones’, pero prepárate para esperar

Si vas a usar el transporte público de SEPTA para disfrutar en San Valentín del 'Desfile de campeones' en honor al triunfo de los Eagles en el Super Bowl LIX vístete de paciencia.

Así lo recomendó el gerente general interino de la agencia, Scott A. Sauer en una conferencia de prensa para detallar el plan completo.

"Hemos estado preparando este plan por varios meses y no es algo nuevo para nosotros que hemos aprendido de otros eventos multitudinarios. Para esta actividad necesitamos que todos creen un plan. En definitiva es lo mejor", recalcó Saucer. "Esta es tremenda actividad, pero necesitamos que tengan paciencia. Es un reto para SEPTA esta labor, pero la vamos a completar".

El funcionario explicó que las estaciones operando serán limitadas y fueron seleccionadas de forma estratégica. No creas que vas a estar muy cerca del sitio donde se va a llevar a cabo el evento, tendrás que caminar varias cuadras. Pulsa aquí para la guía completa para el 'Desfile de campeones'.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Ten en cuenta lo siguiente:

Las únicas plataformas libres de costo son las líneas Market Frankford Line y Broad Street Line. Estas fueron pagadas por la marca de tequila del actor Kevin Hart.

El MFL y el BSL operará por la mañana solamente en ruta hacia Center City y en la tarde hacia las afueras respectivamente. Los trenes operarán con seis a 10 minutos de distancia.

Para los autobuses, los tranvías y el regional rail deberás utilizar el SEPTA Key o comprar con antelación un pase diario. No se venderán pases el día del desfile.

Los horarios de espera en las estaciones pueden ser de hasta una hora.

"Por eso es bueno tener un plan porque necesitan estar listos para esperar, darle paso al personal esencial (médicos, enfermeras, policías, etc) y mostrar una forma de pago si no es en los trenes gratis. Nuestro personal estará en las estaciones para contestar preguntas y manejar el flujo de personas", agregó Saucer. "este evento será un reto enorme, pero nos permite demostrar lo importante que es SEPTA en momentos donde estamos buscando financiamiento para la agencia. No estamos aquí para ganar dinero sino para llevar un servicio público".

El estacionamiento en las estaciones SEPTA estará disponible, pero es limitado. "Lo mejor es que consigas quien te deje en el sitio y puedas abordar el tren", sostuvo Saucer.

Estas son las estaciones SEPTA que estarán disponibles y libre de costo para entrar y salir de Center City durante el 'Desfile de campeones':

69th Street Transit Center

60th Street

52nd Street

40th Street

Drexel Station at 30th Street

11th Street

Girard

Huntingdon

Allegheny

Erie-Torresdale

Arrott Transit Center

Frankford Transit Center

Fern Rock Transit Center

Olney Transit Center

Erie

North Philadelphia

Cecil B. Moore

Race-Vine

Walnut-Locust

Snyder

Oregon

NRG

Prepárate para lo siguiente:

Va a ser un evento para caminar varias cuadras.

Va a ser un evento para disfrutar al aire libre y pasarla bien.

Debes llegar abrigado y con zapatos cómodos.

Considera disfrutar de los sitios abiertos en Center City para que no esperes mucho en las estaciones SEPTA.

Read in English here

Yukare Nakayama amplía.