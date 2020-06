Serenata de estallidos: vecindarios inundados de pirotecnia

Probablemente los has escuchado.

Se trata de la avalancha de petardos y otros explosivos caseros que sirven de serenata antes y después que cae el sol, cada noche, en los vecindarios del norte y noreste de Filadelfia.

Y no, no es cuatro de julio todavía, pero el entusiasmo por las detonaciones incrementa conforme pasan los días. Lo que pasa es que no todos están de acuerdo con los estruendos debido a que aseguran que no pueden conciliar la paz, el descanso o hasta la tranquilidad de sus mascotas.

“Bam bam bam vez ya empezaron”, destacó Daniel Arbelaez tras semanas de espectáculos no anunciados. “Es terrible, porque uno nunca sabe, uno siempre está viendo a ver qué está pasando y no sabe si uno puede salir a caminar”.

El temor de algunos viene de la serie de disturbios registrados en Filadelfia las pasadas semanas que incluyeron disparos al aire, incendios y estallidos, de cajeros automáticos específicamente.

Vecinos del norte de Filadelfia confundieron los estallidos de la madrugada del martes con "la guerra de Irak". Escucha en este enlace sus declaraciones...

De hecho, la Policía investiga, desde el 29 de mayo, unos 871 reportes de explosiones.

“Los fireworks los escuchamos todas las noches y yo digo, pero todavía no es el cuatro de julio se les adelantó el tiempo”, destacó Claritza Rodríguez, residente de Filadelfia.

Tanto es el furor por los estallidos que los dueños de negocios que venden pirotecnia y fuegos artificiales aseguran que han visto un incremento en las ventas.

“Es la cuarentena, que la gente no haya que inventar. Yo los veo desde mi balcón, ellos pagan por ello y yo disfruto por verlos”, relató Jorge, uno de los vecinos de 5th Street.

Lo cierto es que desde que se generaron disturbios y saqueos en la ciudad, las autoridades andan tras la pista de los individuos quienes presuntamente hurtaron tanques de propano, porque éstos podrían ser utilizados en la confección de bombas caseras.