A Telemundo62 le complace ofrecer el servicio de subtítulos (closed captioning) en contenidos de formato largo y en ciertos otros contenidos presentados por televisión y en nuestras plataformas en-línea.

El servicio de subtítulos es un elemento que se activa con el menú del televisor.

Para activar o desactivar los subtítulos, presiona "set up" el menú del televisor y en la opción "Subtítulos" selecciona "On" para activar y "Off" para desactivar. Para información adicional, por favor consulta el manual de usuario del televisor.

Preguntas sobre el servicio de subtítulos en el sitio móvil y en el app.

¿Está disponible el servicio de subtítulos (close cpationing)?

Nos complace ofrecer el servicio de subtítulos en todas nuestras transmisiones en vivo a través de nuestro sitio móvil y de nuestra app. Los vídeos con servicio de subtítulos mostrarán un ícono en los controles del reproductor de video. Sólo tienes que presionarlo para activar o desactivar. Si el ícono no está en pantalla, sigue las instrucciones en la siguiente sección para activar el subtitulado dentro de la configuración del sistema operativo de tu dispositivo.

¿Cómo puedo hacer más grande el texto de subtítulos o cambiar el estilo?

Es posible cambiar el tamaño y personalizar la visualización de subtítulos, incluyendo el tipo de letra, color y estilo. Estas opciones de personalización están disponibles en el menú de Configuración o Ajustes en los dispositivos iOS y Android.

Para iOS, presiona el ícono de Configuración o Ajustes, a continuación selecciona General, Accesibilidad, Subtítulos y finalmente selecciona tus preferencias del menú de Estilo.

Para Android, los ajustes de accesibilidad se encuentran en Configuración, a continuación, selecciona Mi dispositivo, y luego Accesibilidad. Las funciones de accesibilidad están disponibles bajo esta pantalla de Accesibilidad.

Para más información sobre el servicio de subtítulos de Telemundo 62 por favor contacta a Nick Evansky (Nick.Evansky@nbcuni.com) o (215) 201-5150.